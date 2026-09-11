Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp cùng Việt Nam nghiên cứu an toàn lò phản ứng hạt nhân

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân.

Ngày 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp (CEA) và chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

﻿ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp, cơ sở Paris–Saclay. Ảnh: TTXVN

Đây là trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, nơi hội tụ của những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động Chương trình điện hạt nhân quốc gia với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp; hợp tác sâu hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát Trái đất thế hệ mới của Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ hướng dẫn, để bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai.

Hợp tác AI, lượng tử, an ninh mạng

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Tập đoàn Thales là tập đoàn công nghệ quốc tế, với hơn 85.000 nhân viên hoạt động tại 65 quốc gia, chuyên cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh viễn thông; an ninh mạng và công nghệ số, tập trung vào bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số và bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Tập đoàn hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, trong các lĩnh vực quản lý bay hàng không; viễn thông và an ninh mạng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.