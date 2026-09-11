Tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9: Nỗi đau kéo dài và những đổi thay của nước Mỹ

TPO - Các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ sẽ bao gồm đặt vòng hoa, treo cờ, dành phút mặc niệm, thắp nến và xướng tên các nạn nhân, cùng các hoạt động tình nguyện để tri ân một ngày mà theo cuộc thăm dò mới, khoảng một nửa số người trưởng thành tại Mỹ coi là sự kiện mang tính lịch sử trong cuộc đời họ.

Hình ảnh chụp từ trên cao về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại thành phố New York. (Ảnh: Getty Images)

Đối với nhiều người khác, đây là dịp để suy ngẫm riêng tư, hoặc tại nhiều trường học, là dịp để giáo dục về cuộc tấn công diễn ra chỉ trong một buổi sáng nhưng đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và để lại những hệ quả kéo dài hàng thập kỷ, từ nỗi đau thương cá nhân đến các cuộc chiến tranh lan rộng.

Sĩ quan cảnh sát Casey Kloepfer dự định tưởng niệm ngày 11/9 năm nay tại đồn cảnh sát ở Brooklyn, nơi cha anh - sĩ quan Ronald Kloepfer - đã trình diện làm việc vào ngày 11/9/2001, trước khi được điều động đến Trung tâm Thương mại Thế giới (tức tòa Tháp đôi). Sau đó, ông đã không thể trở về nhà.

Khi ấy Casey Kloepfer mới chỉ 4 tuổi, nhưng anh lớn lên cùng những câu chuyện về lòng nhiệt thành giúp đỡ mọi người của cha mình, cũng như niềm đam mê với công việc của ông. Casey Kloepfer đã chính thức trở thành sĩ quan cảnh sát vào tháng 6 vừa qua.

"Đó là một trọng trách lớn lao, nhưng tôi thực sự coi trọng điều này và muốn tiếp tục noi gương cha, cũng như nỗ lực trở thành một sĩ quan cảnh sát xuất sắc nhất có thể", Kloepfer chia sẻ qua điện thoại trong tuần này. Chàng trai 29 tuổi này hiện có số hiệu cảnh sát giống cha mình và thậm chí còn gia nhập đội bóng vợt của Sở Cảnh sát New York - đội bóng do chính cha anh sáng lập.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng các quan chức khác đứng dưới lá quốc kỳ Mỹ được treo tại Lầu Năm Góc sáng 11/9. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc

Vào ngày 11/9/2001, các phần tử cực đoan thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã khống chế bốn máy bay thương mại và đâm chúng vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng gần Shanksville (bang Pennsylvania).

Các vụ va chạm đã làm sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới - biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, đồng thời làm hư hại tòa nhà Lầu Năm Góc - trụ sở kiên cố của quân đội Mỹ gần Washington. Các quan chức kết luận, rằng chiếc máy bay thứ tư cũng đang trên đường hướng tới thủ đô, nhưng đã rơi xuống Pennsylvania sau khi hành khách và phi hành đoàn xông vào buồng lái để khống chế những kẻ không tặc.

"Trong dòng chảy lịch sử, có những khoảnh khắc thực sự phân chia thời gian thành giai đoạn 'trước' và 'sau' sự kiện đó", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 ở Washington trong tuần này.

Ông Trump - người có mặt tại quê nhà New York vào ngày 11/9/2001 và thường xuyên chia sẻ lại những ký ức của mình về sự kiện - dự kiến ​​sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Lầu Năm Góc.

Phó Tổng thống JD Vance ​​sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Quốc gia 11/9 ở New York, trong khi các quan chức khác trong chính quyền sẽ đến Khu tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93 ở Pennsylvania.

Một phụ nữ thăm đài tưởng niệm trước sự kiện đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở thành phố New York. (Ảnh: Getty Images)

Các hoạt động tưởng niệm diễn ra rộng khắp, vượt xa khỏi các địa điểm xảy ra vụ tấn công: từ những luồng sáng chiếu lên bầu trời tại Núi Washington (bang New Hampshire), hoạt động leo cầu thang tại sân vận động bóng bầu dục của Đại học Mississippi State, cho đến buổi lễ tại đài tưởng niệm 11/9 ở Honolulu.

Theo truyền thống, sẽ không có các bài phát biểu chính trị tại lễ tưởng niệm ở New York. Thay vào đó, thân nhân sẽ đọc tên tất cả các nạn nhân, xen kẽ là những phút mặc niệm. Lần đầu tiên, buổi lễ năm nay sẽ có thêm một phút mặc niệm để vinh danh những người từng tiếp xúc với đám mây bụi độc hại phát tán khi tòa tháp đôi sụp đổ trong biển lửa, và sau đó đã qua đời vì ung thư hoặc các căn bệnh khác. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về số lượng người gặp vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng của lớp bụi này.

Điều này gợi nhắc về việc dư âm kéo dài của các vụ tấn công đã len lỏi vào nhiều khía cạnh đời sống tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Sau vụ tấn công, Mỹ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu bao gồm các cuộc tấn công quân sự vào Iraq và Afghanistan, cùng việc giam giữ và thẩm vấn các nghi phạm khủng bố tại mạng lưới nhà tù của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trên khắp thế giới. Quân đội Mỹ đã tìm thấy và tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden tại Pakistan vào năm 2011, nhưng Khalid Sheikh Mohammed - kẻ chủ mưu vụ 11/9 - vẫn đang chờ xét xử dù đã bị bắt giữ từ 23 năm trước.

Các vụ tấn công cũng đã thay đổi ngành hàng không Mỹ, thúc đẩy các quy định mới của liên bang về giám sát, thu thập thông tin tình báo và quản lý ngân hàng, đồng thời khơi dậy cuộc tranh luận không hồi kết về sự cân bằng giữa an ninh và tự do. Nhiều đạo luật chống khủng bố cấp tiểu bang, và hàng tỷ đô la ngân sách chống khủng bố ở cả cấp tiểu bang lẫn địa phương đều là những kết quả sau sự kiện 11/9.