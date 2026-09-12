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Giải trí

Ngoại hình Hyun Bin

Minh Vũ

TPO - Hyun Bin ngày càng nam tính, phong thái cuốn hút hơn trong bộ phim mới "Made in Korea 2". Tác phẩm vừa lên sóng đã vào top được yêu thích trên bảng xếp hạng.

Theo Naver, Hyun Bin vừa trở lại với tác phẩm Made in Korea mùa 2 do Disney+ sản xuất. Phim lấy bối cảnh 9 năm sau các sự kiện ở phần 1, lúc này nam chính Baek Ki Tae (do Hyun Bin thủ vai) đã vươn lên trở thành nhân vật lãnh đạo cao cấp bậc nhất trong Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA).

Phần 1 của phim đã đạt thành tích khả quan khi lên sóng. Tác phẩm giữ vị trí số 1 Disney+ Hàn Quốc suốt 17 ngày liên tiếp và từng lọt vào top 2 toàn cầu. Cuộc chiến tranh giành quyền lực Baek Ki Tae và Jang Geon Young (Jung Woo Sung đóng) ngày càng gay cấn với nhiều bước ngoặt bất ngờ.

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Hyun Bin cuốn hút trong phim Made in Korea 2.

Baek Ki Tae sống hai cuộc đời khác nhau. Ban ngày, hắn là nhân viên Cục Tình báo Trung ương, ban đêm lại trở thành doanh nhân không từ thủ đoạn để vươn tới đỉnh cao quyền lực. Sự đối lập thân phận giúp Hyun Bin có không gian để phô bày diễn xuất. Màn thể hiện của nam diễn viên trong mùa một nhận nhiều lời khen của khán giả, đồng thời mang về cho Hyun Bin đề cử Nam chính xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh.

Thông qua màn thể hiện của Hyun Bin, Baek Ki Tae hiện lên là Trưởng phòng Cơ quan Tình báo Trung ương đầy tham vọng về tiền tài và quyền lực. Hắn luôn tính toán từng bước đi, khí chất nguy hiểm áp đảo người khác. Sang mùa thứ hai, Baek Ki Tae đã nắm trong tay quyền lực lớn hơn khi trở thành Giám đốc Cục Tình báo, khí chất của hắn càng trở nên thâm sâu khó lường, mang phong thái của người cầm quyền, điềm tĩnh, lạnh lùng, sắc sảo.

Trong khi đó, mùa một Jang Geon Yeong đã để thua Baek Ki Tae nhưng mùa hai anh trở lại với vai trò Jang Geon Young - cố vấn đặc biệt của Ban Điều tra Hợp nhất, luôn sẵn lòng ngăn chặn đối thủ. Cả hai tạo nên cuộc đối đầu không khoan nhượng, giống trò chơi mèo vờn chuột đầy hấp dẫn.

Để vào vai ông trùm tình báo mưu mô, tham vọng, Hyun Bin đã tăng tới 13-14 kg, tạo cảm giác áp bức cho người đối diện. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc tăng thêm vẻ nam tính, hoang dã cho nhân vật. Dường như không gì có thể chặn được Baek Ki Tae khi hắn có cả sức mạnh vật lý lẫn bộ óc tính toán khôn ngoan.

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Vẻ nam tính của Hyun Bin chinh phục khán giả.

Ngoại hình nam tính, phong trần của Hyun Bin, thêm khí chất nguy hiểm, lạnh lùng khiến khán giả phát cuồng. Người xem vừa sợ hãi vừa si mê một nhân vật có khí chất "bá đạo" như ông trùm quyền lực cầm đầu các băng đảng mà Hyun Bin đang thể hiện. Hyun Bin chia sẻ anh đã nỗ lực luyện tập, tăng cân và cơ bắp để ngoại hình phù hợp hình tượng Baek Ki Tae.

Ngay cả Son Ye Jin, vợ của nam diễn viên cũng bất ngờ trước màn thể hiện của ông xã trong phim. Cô khen ngợi nỗ lực diễn xuất và ngoại hình của Hyun Bin.

Theo Variety, bộ phim Made in Korea có kinh phí sản xuất lên tới 70 tỷ won cho hai mùa, là một trong những bom tấn truyền hình đắt đỏ nhất màn ảnh Hàn Quốc. Phim đã phục dựng tốt không khí của Hàn Quốc thập niên 1970, mang lại cảm giác hoài cổ, trang trọng.

Ngay khi vừa lên sóng, Made in Korea 2 đã nhanh chóng lọt vào top những phim được mong chờ nhất trên bảng xếp hạng của FUNdex và nhận được những đánh giá tích cực về nội dung cũng như diễn xuất. Phần 2 ra mắt hai tập đầu vào ngày 9/9, hai tập tiếp theo vào ngày 16/9 và hai tập cuối vào ngày 23/9.

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Nam diễn viên tăng cân để thân hình vạm vỡ, tạo cảm giác nguy hiểm, quyền lực mỗi lần xuất hiện.
Minh Vũ
#Hyun Bin #Made in Korea 2 #Jung Woo Sung #sao Hàn Quốc

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