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Giải trí

VNeID x "Chu Du": Giai điệu "chữa lành" chạm tới người trẻ

P.V

Bằng việc kết hợp âm nhạc hiện đại cùng MV “Chu Du” của Hoàng Thùy Linh, chiến dịch “Bay cùng VNeID” đã biến một ứng dụng định danh số tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi và đầy cảm xúc. Tác phẩm truyền tải thông điệp về trải nghiệm bay tối giản, giúp các tiện ích hành chính chạm đến đông đảo người dân một cách tự nhiên nhất.

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Tháo bỏ chiếc áo "khô khan" của ứng dụng số quốc gia

Khi nhắc đến các ứng dụng định danh điện tử hay thủ tục hành chính, công chúng thường hình dung về những văn bản hướng dẫn khô khan, các bước thao tác kỹ thuật rườm rà và không ít rào cản tâm lý. Tuy nhiên, chiến dịch “Bay cùng VNeID” do Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an) chủ trì đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới: Dùng âm nhạc và ngôn ngữ văn hóa đại chúng làm cầu nối truyền thông.

Chính thức phát hành vào tối ngày 09/09/2026 trên nền tảng của Trung tâm RAR và kênh cá nhân của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, MV “Chu Du” là bước đi tiên phong trong việc "mềm hóa" dịch vụ công. Thay vì bắt người dân phải ghi nhớ những quy trình thủ tục cứng nhắc, dự án chọn hình thức MV ca nhạc trẻ trung, thời thượng – một ngôn ngữ truyền thông dễ ngấm, dễ nhớ và có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ.

Chạm đúng "điểm đau" bằng câu chuyện gần gũi

Không chọn cách truyền tải thông tin một chiều, “Chu Du” mở ra bằng một kịch bản rất gần gũi thực tế. Cô gái trẻ luôn bị bám đuổi bởi ba nhân vật đại diện cho ba áp lực quen thuộc là: công việc, tình yêu và tài chính. Đây là những "gánh nặng" thực tế mà bất kỳ ai trong nhịp sống hiện đại cũng đã từng trải qua.

Trên nền nhạc điện tử sôi động mang tinh thần tươi sáng của một bản ca mùa hè, phần giai điệu bắt tai cùng câu thoại ngắn gọn lặp đi lặp lại đã tạo nên cảm xúc thôi thúc người nghe xách vali lên để đi "chữa lành". Sự kết hợp giữa cá tính âm nhạc hiện đại của Hoàng Thùy Linh cùng tư duy hình ảnh sáng tạo từ Mì Creative Hub, Double U và AntiAntiArt đã biến một chủ đề mang tính chính sách thành một bài hát truyền cảm hứng, dễ dàng chạm đến số đông khán giả.

Khi công nghệ phức tạp trở nên đơn giản đến không ngờ

Điểm sáng đắt giá nhất trong MV “Chu Du” chính là cách đưa giải pháp công nghệ VNeID vào kịch bản một cách mượt mà, đúng thời điểm và hoàn toàn không gây cảm giác gượng ép.

Giữa không gian sân bay đông đúc, trong khi ba "gánh nặng" áp lực còn đang loay hoay xếp hàng chờ đợi giữa dòng người dài vô tận, nhân vật chính đã nhanh chóng lướt qua các khâu kiểm tra nhờ tính năng xác thực sinh trắc học trên ứng dụng VNeID. Trải nghiệm "bay không giấy tờ" từ check-in, kiểm soát an ninh cho đến khi lên tàu bay được minh họa vô cùng trực quan, nhanh gọn và thong dong.

Thông qua hình ảnh này, người xem lập tức nhận ra một thông điệp giản dị: Công nghệ định danh số không hề xa vời hay khó dùng. Trái lại, VNeID chính là "trợ lý" đắc lực giúp tối giản hóa mọi thao tác hành chính, giải phóng con người khỏi những lần xếp hàng chờ đợi mệt mỏi và rủi ro thất lạc giấy tờ tùy thân.

Làn gió mới cho truyền thông dịch vụ công

Với thông điệp chủ đạo “Bay cùng VNeID – Thêm một hành trình, bớt một hàng chờ”, dự án khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy kết nối giữa cơ quan quản lý và người dân. Sự đồng hành của các đơn vị uy tín như ACV, MB, OCB, Bảo Minh, VIB, Vikki, LynkiD cùng đơn vị truyền thông Mì Creative Hub đã bảo chứng cho quy mô và tầm vóc của một chiến dịch chuyển đổi số quốc gia mang tính hiện đại.

MV “Chu Du” không chỉ dừng lại ở một sản phẩm giải trí đơn thuần, mà còn là minh chứng thực tế cho thấy: Khi các tiện ích công nghệ khô khan được thổi hồn bằng nghệ thuật và tư duy truyền thông trẻ trung, chúng sẽ tự nhiên đi vào đời sống, biến những thao tác số hóa tưởng chừng phức tạp thành thói quen đơn giản, tiện lợi hằng ngày của mỗi công dân.

P.V
#MV “Chu Du” #Hoàng Thùy Linh

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