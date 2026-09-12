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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Bình Giang

TPO - Sáng 12/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội trên chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Việt Nam lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: VGP

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội nghị với tư cách nước đối tác của BRICS.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: VGP

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của BRICS, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các những lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng…

Việc tham gia, trao đổi tại hội nghị giúp Việt Nam nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác, có thêm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển.

Đối với Việt Nam, Ấn Độ không chỉ là người bạn truyền thống, gắn bó lâu dài, đối tác tin cậy, mà còn là Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các cuộc trao đổi của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ sẽ ưu tiên cao việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Bình Giang
#Ấn Độ #BRICS #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

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