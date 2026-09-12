Cầu Đông Kinh xuất hiện vết nứt, cấm xe tải qua lại

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa cho biết, việc phân luồng giao thông trên cầu Đông Kinh trong đó có cấm xe tải qua cầu diễn ra thường xuyên. Gần đây cầu có hiện tượng nứt khe co giãn trên mặt cầu nên việc phân luồng, hạn chế phương tiện ô tô qua lại cầu diễn ra đồng bộ hơn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, hiện tượng nứt mặt cầu là nứt ở vị trí khe co giãn (vị trí tiếp xúc giữa các nhịp cầu ), không phải là nứt dầm hay mặt cầu nên không đáng lo ngại. Hiện Sở Xây dựng đang giao các đơn vị có liên quan đánh giá, thẩm định và có phương án sửa chữa các vị trí nứt phù hợp.