Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Pháp

TPO - Đêm 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ.

Tiễn đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và Đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp; gặp gỡ báo chí, gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam, hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris; thăm một số cơ sở nghiên cứu công nghệ và năng lượng của Pháp và tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Montreau thuộc thành phố Montreuil; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trân trọng trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh - phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, nêu định hướng tăng cường quan hệ song phương thông qua các dự án song phương cụ thể và mang tính cấu trúc, trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng, thương mại, khoa học công nghệ, đường sắt, năng lượng….