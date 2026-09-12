Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Pháp

Bình Giang

TPO - Đêm 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ.

Tiễn đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và Đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

screen-shot-2026-09-12-at-063711.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN
screen-shot-2026-09-12-at-063739.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN
screen-shot-2026-09-12-at-063748.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp; gặp gỡ báo chí, gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam, hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris; thăm một số cơ sở nghiên cứu công nghệ và năng lượng của Pháp và tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Montreau thuộc thành phố Montreuil; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trân trọng trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh - phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, nêu định hướng tăng cường quan hệ song phương thông qua các dự án song phương cụ thể và mang tính cấu trúc, trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng, thương mại, khoa học công nghệ, đường sắt, năng lượng….

Bình Giang
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Pháp #Hợp tác Việt-Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe