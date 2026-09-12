Công ty Việt Mỹ từng trúng gói thầu y tế 127 tỷ đồng ở Đắk Lắk như thế nào?

TPO - Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu gói mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính, trị giá 127 tỷ đồng tại Đắk Lắk. Vụ trúng thầu mua sắm thiết bị y tế này diễn ra vào năm 2024.

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nhìn từ trên cao.

Chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu nói trên thuộc dự án Nâng cấp Khoa Ung bướu thành Trung tâm Ung bướu, thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, là bên mời thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu có tên “Gói thầu thiết bị y tế số 01: Mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính”, mã E-TBMT cuối cùng IB2300323199-02.

Một trong những chi tiết đáng chú ý thể hiện trong hồ sơ là tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 2/2/2024, chỉ có một nhà thầu tham dự, là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Việt Mỹ chào giá 127 tỷ đồng, bảo đảm dự thầu 3,5 tỷ đồng, hiệu lực 150 ngày. Báo cáo đánh giá ghi thời gian thực hiện mà nhà thầu đề xuất là 800 ngày.

Tổ chuyên gia sau đó đánh giá E-HSDT của Việt Mỹ là hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và đạt yêu cầu kỹ thuật. Báo cáo không ghi nhận trường hợp E-HSDT không hợp lệ hay nhà thầu nào khác bị loại, bởi cuộc thầu chỉ có duy nhất Việt Mỹ tham gia.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm, bên mời thầu đã ít nhất hai lần yêu cầu Việt Mỹ cung cấp, làm rõ tài liệu. Ngày 27/2/2024, bên mời thầu có Công văn số 92/CV-BQLDA đề nghị cung cấp tài liệu năng lực, kinh nghiệm nhân sự chủ chốt. Đến ngày 1/3/2024, Việt Mỹ có văn bản cung cấp tài liệu làm rõ. Hồ sơ còn thể hiện việc tiếp tục làm rõ một số nhân sự; nhà thầu bổ sung hợp đồng lao động có ký tên của các nhân sự liên quan. Sau quá trình này, tổ chuyên gia kết luận nhà thầu "đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm".

Đối với phần kỹ thuật, báo cáo tiếp tục ghi nhận Việt Mỹ đạt yêu cầu. Tổ chuyên gia nêu nhà thầu có thuyết minh biện pháp thi công trên cơ sở khảo sát thực tế hiện trạng công trình và trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công, lắp đặt. Tổ chuyên gia gồm 5 thành viên và không có ý kiến bảo lưu trong báo cáo đánh giá.

Giá tài chính không thay đổi

Sau khi vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, hồ sơ của Việt Mỹ được đưa sang đánh giá tài chính.

Báo cáo đánh giá E-HSDT tài chính ngày 14/3/2024 thể hiện giá dự thầu của Việt Mỹ là 127 tỷ đồng. Giá trị giảm giá là 0 đồng; giá trị sau hiệu chỉnh sai lệch vẫn 127 tỷ đồng; không có ưu đãi và giá sau hiệu chỉnh cuối cùng vẫn giữ nguyên 127 tỷ đồng. Việt Mỹ được xếp hạng thứ nhất - cũng là nhà thầu duy nhất được xếp hạng trong cuộc thầu.

Kết quả đánh giá về tài chính của gói thầu Việt Mỹ trúng thầu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Ngày 19/3/2024, bên mời thầu và Việt Mỹ tiến hành thương thảo hợp đồng. Sau báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 20/3 và thông báo kết quả giám sát hoạt động đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk ngày 29/3/2024, Ban Quản lý dự án ban hành Quyết định số 106/QĐ-BDDCN ngày 1/4/2024, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định này do ông Lữ Ngọc Sinh (SN 1975) ký, thời điểm ký đang là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Tháng 5/2025, ông Sinh bất ngờ có đơn xin nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng thầu với giá 127 tỷ đồng. Hợp đồng áp dụng hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 540 ngày.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, các tài liệu trong Báo cáo E-HSDT cho thấy trước khi mở thầu, hồ sơ mời thầu của gói thiết bị này đã trải qua nhiều lần phê duyệt và điều chỉnh.