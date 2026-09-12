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Áp thấp nhiệt đới hình thành, hướng về miền Trung

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo chỉ hai ngày sau (14/9), áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ đất liền miền Trung, mưa lớn kéo dài.

Vào 4h sáng nay (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, thời gian áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền rất sớm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (12/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, không có dấu hiệu mạnh thêm.

Đến 4h sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đến vùng biển Huế-Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 120km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó trong ngày và đêm 13/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, giữ nguyên cường độ.

Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Huế với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

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Dự báo về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, hướng về đất liền Quảng Trị - Hà Tĩnh của miền Trung.

Hoạt động của áp thấp nhiệt đới gần bờ, kết hợp với không khí lạnh, địa hình đón gió tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 12/9, Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 250mm. Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/9, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 13/9, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, có nơi trên 300mm.

Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Đông Quảng Ngãi thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 14/9, trọng tâm mưa là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cũng trong ngày 14/9, vùng mưa mở rộng ra khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Nguyễn Hoài
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