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Đề nghị dừng đón khách tham quan hang đá 250 triệu năm ở Pù Luông, Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Lo ngại đất, đá rơi từ trên cao xuống khu vực du khách có du khách khám phá Hang Dơi ở Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đề nghị chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động đón khách tham quan.

Ngày 11/9, ông Lê Đình Phương - Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, nhận được phản ánh của một du khách đăng tải trên Facebook về tình trạng mất an toàn tại khu vực Hang Dơi ở thôn Kho Mường, xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa). Theo nội dung phản ánh, gần đây, đất, đá từ phía trên hang rơi xuống khu vực có du khách tham quan, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

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Nhiều phiến đá rơi từ trên cao xuống các vị trí tham quan trong Hang Dơi.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã đề nghị UBND xã Pù Luông chủ động phối hợp tạm dừng ngay hoạt động tổ chức, đưa đón khách tham quan, khám phá Hang Dơi Kho Mường để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đánh giá hiện trạng địa chất, địa hình, tình trạng sạt lở đất, đá trong hang, xác định các khu vực nguy hiểm để có phương án gia cố hoặc xử lý; đồng thời tiến hành bố trí biển cảnh báo.

Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tham quan tại Hang Dơi, kịp thời ngăn chặn việc tự ý tổ chức đưa khách vào hang, tổ chức thu phí và các hoạt động dịch vụ tại đây.

Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chưa triển khai hoạt động tham quan, khai thác du lịch tại Hang Dơi. Hoạt động này cũng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. Việc khách tham quan Hang Dơi lâu nay là hoàn toàn tự phát.

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Ngành chức năng lo ngại đá rơi nguy cơ mất an toàn cho du khách tham quan hang.

Hang Dơi Kho Mường được tạo bởi những khối đá vôi, hình thành từ khoảng 250 triệu năm trước. Hang có mối liên hệ với hệ thống sông dưới lòng đất, với chiều dài khoảng 2,5km.

Hang Dơi thuộc hệ địa hình Karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn). Khu vực cửa hang cao hơn 10m. Càng đi sâu vào hang, không gian càng mở rộng với những khối nhũ đá đẹp long lanh nên thời gian qua thu hút rất đông du khách tham quan, khám phá.

Phạm Trường
#hang Dơi #Thanh Hóa #du lịch #sạt lở #bảo tồn #an toàn #Hang Dơi Kho Mường #khối nhũ đá #Pù Luông

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