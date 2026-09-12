Ca bệnh hy hữu: Nhồi máu não nhưng chưa thể dùng thuốc vì bệnh nhân đang chảy máu

TPO - Một phụ nữ 48 tuổi bị nhồi máu não, đồng thời chảy máu phụ khoa với lượng nhiều do lạc nội mạc tử cung. Các bác sĩ phải kiểm soát tình trạng xuất huyết để có thể tiếp tục điều trị đột quỵ.

Ngày 12/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về trường hợp một phụ nữ 48 tuổi vừa bị nhồi máu não do hẹp nặng động mạch cảnh trong trái, vừa chảy máu phụ khoa với lượng nhiều do lạc nội mạc tử cung. Tình trạng mất máu khiến việc điều trị đột quỵ gặp nhiều khó khăn.

Theo BS.CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên, chị P.N.T. (48 tuổi, quê Cà Mau) nhập viện trong tình trạng chóng mặt nhiều, yếu tay chân phải. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu não do hẹp mạch máu.

Đáng chú ý, chị T. có tiền sử lạc nội mạc tử cung khoảng 2 năm. Trong quá trình điều trị đột quỵ, tình trạng chảy máu phụ khoa diễn tiến nặng, lượng máu mất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ sốc mất máu.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân P.N.T.

BS.CKII Ngô Minh Tuấn cho biết, đây là tình huống khó xử trí khi người bệnh đồng thời gặp 2 vấn đề cần can thiệp: nhồi máu não do hẹp mạch máu và xuất huyết phụ khoa.

Trong điều trị đột quỵ do hẹp mạch, người bệnh có thể cần sử dụng thuốc theo chỉ định nhằm phòng ngừa hình thành huyết khối. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu đang diễn tiến khiến các bác sĩ phải kiểm soát xuất huyết trước, theo thông tin từ bệnh viện.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch để kiểm soát tình trạng chảy máu phụ khoa. Thủ thuật kéo dài khoảng 45 phút. Bệnh viện cho biết sau khoảng 24 giờ, tình trạng chảy máu được kiểm soát, người bệnh không còn chảy máu tiếp diễn. Các chỉ số huyết học sau đó dần trở về gần mức bình thường.

“Để kết quả điều trị đột quỵ được tốt, bắt buộc chúng tôi phải cầm máu cho bệnh nhân thật tốt, khi đó mới có thể sử dụng thuốc chống đông máu và tiếp tục điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Sau quá trình điều trị, người bệnh hồi phục tốt sau đột quỵ, đồng thời các triệu chứng liên quan đến lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung cũng ổn định.

Vị trí nhồi máu não của bệnh nhân

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, can thiệp nội mạch có thể được cân nhắc trong một số trường hợp bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung hoặc một số tình huống sản khoa gây chảy máu. Một trong các kỹ thuật là tắc động mạch tử cung nhằm kiểm soát nguồn cấp máu, qua đó hỗ trợ kiểm soát chảy máu.

Tùy tình trạng cụ thể, phương pháp này có thể được xem xét như một lựa chọn bên cạnh phẫu thuật, trong đó có những trường hợp hướng đến bảo tồn tử cung.

Ca bệnh trên cũng cho thấy việc điều trị một bệnh lý cấp tính đôi khi phải tính đến các vấn đề sức khỏe khác đang diễn ra đồng thời. Với người bệnh này, kiểm soát được tình trạng chảy máu giúp các bác sĩ có thêm điều kiện để tiếp tục quá trình điều trị nhồi máu não.