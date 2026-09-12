Mỹ - Nhật - Hàn vừa kết thúc tập trận, Triều Tiên liền phóng loạt tên lửa đạn đạo

TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông của nước này vào sáng 12/9, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 5h20 sáng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

JCS cho biết, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để phát hiện các vụ phóng bổ sung có thể xảy ra, đồng thời duy trì trạng thái "báo động cao" và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ, Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Seoul, Washington và Tokyo kết thúc cuộc tập trận "Freedom Edge" kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch bất chấp việc Seoul và Washington đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên "Ulchi Freedom Shield" (UFS) vào tháng trước theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng những cuộc tập trận này không chỉ "tốn kém" mà còn gửi đi tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã lên án cuộc tập trận ba bên Mỹ - Nhật - Hàn và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng".

Trong một tuyên bố, ông Kim cảnh báo: "Nếu Mỹ và các đồng minh cố gắng khơi mào một cuộc đối đầu quân sự mới với Triều Tiên, nước này sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và tương xứng dựa trên thế mạnh quân sự".

Lần gần nhất Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vào ngày 20/8, đúng thời điểm các đồng minh đang tiến hành cuộc tập trận UFS thường niên.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington là hành động khiêu khích, đồng thời đáp trả bằng các vụ thử vũ khí để thể hiện sự phản đối.

Vụ phóng ngày 12/9 diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Washington vào cuối tháng này. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.