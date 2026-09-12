Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Công ty Việt Mỹ trúng 246/ 276 gói thầu tại các bệnh viện

Nội dung: Ngọc Lâm | Đồ họa: Kiều Tú

TPO - Trong 8 năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói, chủ yếu liên quan thiết bị xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân.

y-te-viet-my-8970.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cụ thể là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị, địa phương liên quan. Vụ án được khởi tố từ tháng 7/2026. Quá trình điều tra mở rộng, đến nay đã 6 cá nhân bị khởi tố bắt tạm giam. Trong đó có 3 người bị cáo buộc nhận hối lộ là ông Trần Văn Thuấn-Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc-Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Nội dung: Ngọc Lâm | Đồ họa: Kiều Tú
#Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ #Gói thầu

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe