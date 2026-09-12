Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn gây ngập sâu, hơn 300 hộ dân ở trung tâm Đồng Nai bị ảnh hưởng

Văn Quân

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước từ thượng nguồn sông Buông dâng nhanh, gây ngập cục bộ trên diện rộng tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai. Nhiều khu dân cư bị nước bao vây, nơi ngập sâu tới 1,5m, ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân.

Ngày 12/9, UBND phường Phước Tân cho biết, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ ngày 11/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm mực nước sông Buông dâng cao. Nước tràn vào nhiều tuyến đường và khu dân cư, gây ngập cục bộ trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và thiệt hại về tài sản.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là một phần khu phố Hương Phước, trong đó có các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 và tổ 17, 18. Mực nước cao nhất được ghi nhận khoảng 1,5m, ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân. Hiện thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê cụ thể, song chưa ghi nhận thiệt hại về người.

﻿1wupukmk29re77wmrho4ae3axrnsbkqm1g60k7jjqq8cuxlrzrd0mirrhjdjqdusf3n.jpg﻿
1wupukmk29qpxaapqkkpszuzhffsgcmuerwsfbuuzccri7vsmpsxwfhaphiynthzcej-669.jpg﻿
1wupukmk29re77wmrho4ae4fwtjo2zole93cpmjqu4ev1zzykc3kpwk3bxuqiuxgy7m-9704.jpg﻿
Lực lượng Ban chỉ huy Quân sự phường Phước Tân tham gia ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập đến nơi an toàn

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Phước Tân đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ nguy hiểm.

Lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, ban điều hành khu phố và các đoàn thể cũng được huy động túc trực tại các điểm cầu qua sông, suối để cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Theo UBND phường Phước Tân, sau khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng cùng người dân dọn dẹp vệ sinh, xịt rửa nhà cửa, đường sá; đồng thời triển khai khử khuẩn giếng nước và phun thuốc diệt muỗi nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

1wupukmk29qowj5uv385fvux4ykxszbkntwejxfi09qc62tjosxzrcufclsregxdcqn.jpg
Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời các tài sản tại vùng ngập lụt

Thời gian tới, phường Phước Tân tiếp tục xây dựng phương án ứng phó thiên tai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường cảnh báo người dân và sẵn sàng sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm.

Địa phương cũng dự kiến bố trí điểm sơ tán tạm thời tại Trường THCS Phước Tân 1 đối với người dân khu phố Hương Phước khi xảy ra tình huống cần thiết.

Bên cạnh đó, phường sẽ tăng cường kiểm tra các công trình cầu, đường, hệ thống thoát nước; tổ chức nạo vét mương, suối và xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang sông, suối nhằm hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mưa.

Tính đến 21h ngày 11/9, Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Quốc gia ghi nhận lũ trên sông Đồng Nai (TP. Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động và ở trên mức báo động 2. Lúc 19h ngày 11/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,56m, trên báo động 2 là 0,06 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Văn Quân
#Đồng Nai #phường Tân Phước #Sông Buông #vượt sông Đồng Nai #Sông La Ngà #Biên Hòa #Trấn Biên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe