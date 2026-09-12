Mưa lớn gây ngập sâu, hơn 300 hộ dân ở trung tâm Đồng Nai bị ảnh hưởng

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước từ thượng nguồn sông Buông dâng nhanh, gây ngập cục bộ trên diện rộng tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai. Nhiều khu dân cư bị nước bao vây, nơi ngập sâu tới 1,5m, ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân.

Ngày 12/9, UBND phường Phước Tân cho biết, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ ngày 11/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm mực nước sông Buông dâng cao. Nước tràn vào nhiều tuyến đường và khu dân cư, gây ngập cục bộ trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và thiệt hại về tài sản.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là một phần khu phố Hương Phước, trong đó có các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 và tổ 17, 18. Mực nước cao nhất được ghi nhận khoảng 1,5m, ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân. Hiện thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê cụ thể, song chưa ghi nhận thiệt hại về người.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Lực lượng Ban chỉ huy Quân sự phường Phước Tân tham gia ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập đến nơi an toàn

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Phước Tân đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ nguy hiểm.

Lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, ban điều hành khu phố và các đoàn thể cũng được huy động túc trực tại các điểm cầu qua sông, suối để cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Theo UBND phường Phước Tân, sau khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng cùng người dân dọn dẹp vệ sinh, xịt rửa nhà cửa, đường sá; đồng thời triển khai khử khuẩn giếng nước và phun thuốc diệt muỗi nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời các tài sản tại vùng ngập lụt

Thời gian tới, phường Phước Tân tiếp tục xây dựng phương án ứng phó thiên tai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường cảnh báo người dân và sẵn sàng sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm.

Địa phương cũng dự kiến bố trí điểm sơ tán tạm thời tại Trường THCS Phước Tân 1 đối với người dân khu phố Hương Phước khi xảy ra tình huống cần thiết.

Bên cạnh đó, phường sẽ tăng cường kiểm tra các công trình cầu, đường, hệ thống thoát nước; tổ chức nạo vét mương, suối và xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang sông, suối nhằm hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mưa.