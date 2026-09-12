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Hà Nội cho phép 41 xã, phường tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng

Trần Hoàng

TPO - Để đảm bảo có các dự án trọng điểm không thiếu điểm đổ chất thải rắn xây dựng, Hà Nội đã thông tin danh sách 81 điểm đổ, trong đó có 21 điểm đủ điều kiện xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Ngày 12/9, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa công khai đầy đủ danh sách các vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết, xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng (trạc thải).

Nguồn gốc của các điểm này xuất phát từ đề xuất của các xã, đã được Thành phố đồng ý và giao cho Sở đi kiểm tra, báo cáo chấp thuận.

Trong đó có 81 vị trí đổ, tập kết trạc thải và 21 điểm xác định để riêng dành cho việc xây dựng cơ sở nghiền xử lý trạc thải. “Các địa điểm phục vụ tập kết thì rất nhiều và không có tình trạng thiếu chỗ”, đại diện Sở nêu.

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Bãi tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng rộng gần 10ha tại xã Phù Đổng được chấp thuận

Vị này cho biết thêm, để bảo đảm tính chủ động trong quá trình thi công và tránh tình trạng bị động về bãi đổ trạc thải như thời gian vừa qua, các chủ đầu tư cần liên hệ trước với các xã ngay từ khâu thiết kế dự án để đơn vị tư vấn đến làm việc và xác định vị trí tập kết. Về thẩm quyền và trách nhiệm, bên phát sinh (chủ đầu tư các công trình) phải có trách nhiệm chủ động tìm kiếm vị trí, dựa trên danh sách công bố để đề xuất và làm việc trực tiếp với UBND các xã. “Tránh trường hợp khi thực hiện dự án thì các chủ đầu tư phản ánh là không có điểm đổ trạc thải”, đại diện sở nêu.

Ngoài ra, cách làm này tạo ra một “đường đi” rõ ràng hơn cho chất thải xây dựng. Công trình phát sinh chất thải phải xác định nơi tiếp nhận; đơn vị vận chuyển phải đi đúng tuyến, đúng địa điểm; địa phương phải phối hợp quản lý; cơ quan chuyên môn phải kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo kịp thời để xử lý, không để lý do “không có điểm tập kết” trở thành nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án trọng điểm của thành phố.

Theo danh sách được tổng hợp, thành phố hiện có 81 vị trí được các địa phương đề xuất để tiếp nhận, tập kết đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, với quy mô và điều kiện khai thác khác nhau. Đáng chú ý, có những vị trí quy mô lớn như khu vực Bãi Già, xã Vật Lại, diện tích khoảng 100ha; bãi nổi sông Hồng tại xã Phúc Lộc rộng 23,2ha; khu vực Đồng Vôi tại xã Hồng Sơn, xã Vĩnh An rộng 2,8ha, khả năng tiếp nhận khoảng 1,68 triệu mét khối đất đào. Nhiều vị trí khác có diện tích từ vài hecta đến hàng chục hecta, phân bố tại nhiều xã, phường.

Danh sách 81 vị trí đổ trạc thải tại 41 xã, phường:

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Trần Hoàng
#Xử lý chất thải xây dựng #Điểm đổ chất thải Hà Nội #Quản lý chất thải rắn #Dự án xây dựng Hà Nội #Chính sách môi trường #Sở Nông nghiệp và Môi trường

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