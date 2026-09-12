Cục CSGT lập 2 tổ công tác xử lý vi phạm trên hai tuyến quốc lộ ở Đồng Nai

TPO - 8 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người tử vong. Trước diễn biến phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) đã lập 2 tổ công tác, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung tại Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Ngày 12/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết, 306 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn tăng 56 vụ, tăng 2 người chết và tăng 78 người bị thương.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 1A xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 53 người chết, 42 người bị thương. Quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết, 19 người bị thương.

Nhằm góp phần kiềm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, Cục CSGT triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Theo đó, Cục CSGT thành lập 2 tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20. Đối tượng kiểm soát là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào xe ô tô khách, ô tô tải, xe đầu kéo, xe mô tô và xe gắn máy.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chuyển làn, chuyển hướng không đúng quy định; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về điều kiện hoạt động vận tải; chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn; chở quá số người quy định; vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và các hành vi vi phạm khác.

8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông.

Cùng với tuần tra trực tiếp trên tuyến, Cục CSGT sẽ tăng cường theo dõi dữ liệu phương tiện, thiết bị giám sát hành trình; tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm để thông báo cho lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm soát, xác minh và xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời khảo sát, phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông, các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn để kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/10. Sau khi kết thúc, Cục CSGT sẽ đánh giá kết quả, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến giao thông trọng điểm tại Đồng Nai.