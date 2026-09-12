Thiếu tá quân đội mất tích khi lao xuống sông cứu người

TPO - Phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức lao xuống cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Chiều 12/9, lãnh đạo UBND phường Trà Lý cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng và người dân tìm kiếm 2 người nghi mất tích dưới sông Trà Lý.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm hai người mất tích dưới sông Trà Lý. Ảnh: Đội cứu hộ cứu nạn 116



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h40 cùng ngày, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến khu vực cầu Bo, thuộc phường Trà Lý, Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện anh Đ. V. L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ ruột là bà N.

Bà N. cho biết, khi con trai có ý định tự tử nên Thiếu tá Tùng và anh Tiến tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định. Sau khi được động viên, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Khoảng 9h45, trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, người này bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Thấy vậy, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang rồi lao xuống sông cứu người. Khi tiếp cận anh L. đang chới với dưới dòng nước, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Đến 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 nhận được tin báo của người dân về việc một quân nhân của đơn vị tham gia cứu người đuối nước tại khu vực cầu Bo. Đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Đội cứu hộ, cứu nạn 116 Thái Bình tích cực tìm kiếm hai người mất tích tại khu vực chân cầu Bo và dọc sông Trà Lý.