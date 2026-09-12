Phát hiện vi phạm về tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

TPO - Thanh tra phát hiện bệnh viện ký hợp đồng với doanh nghiệp để thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giai đoạn 2024 - 2025.

Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cơ bản chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý tài chính, tài sản công và công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót và vi phạm cần chấn chỉnh, khắc phục.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Đáng chú ý, bệnh viện đã sử dụng khoản tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương vào việc chi trả lương, tiền công, phụ cấp, tiền làm thêm giờ, tiền trực và một số khoản phụ cấp khác không đúng quy định. Trong quản lý, khai thác tài sản công, bệnh viện cho thuê vị trí đặt máy ATM, máy bán hàng tự động; ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đặt 26 ghế massage tại hành lang các khoa lâm sàng và cho thuê hội trường dài hạn khi chưa có Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra cũng chỉ ra bệnh viện ký hợp đồng với doanh nghiệp để thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đối với xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, bệnh viện ký hợp đồng với Công ty CP Công nghệ sinh học Bionet Việt Nam nhưng không thực hiện lựa chọn nhà thầu; đồng thời công ty này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện một số xét nghiệm sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.

Công tác quản lý chất thải y tế nguy hại cũng còn bất cập. Bệnh viện tiếp tục thu gom chất thải nguy hại từ các cơ sở y tế khác để chuyển giao xử lý trong khi hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện bị hỏng, phương tiện vận chuyển và lưu giữ chưa bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, bệnh viện chưa kê khai, nộp một số khoản thuế liên quan đến bán phế liệu, kinh phí công đoàn và nguồn thu khám chữa bệnh theo quy định. Trong công tác tổ chức cán bộ, bệnh viện phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 cho 5 trường hợp vượt tuổi quy hoạch; đồng thời phê duyệt quy hoạch bổ sung cho 35 trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý tại một số khoa, phòng của bệnh viện này cũng chưa phù hợp quy định. Đáng chú ý, bệnh viện đã ban hành 26 quyết định phân công viên chức đảm nhiệm các chức vụ quản lý và chi phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục bổ nhiệm. Công tác bổ nhiệm lại một số trường hợp còn chậm, hồ sơ chưa đầy đủ và có trường hợp áp dụng quy trình bổ nhiệm lại để kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu.

Từ các vi phạm được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục; tổ chức kiểm điểm và xác định trách nhiệm cụ thể của các tập thể, cá nhân liên quan.