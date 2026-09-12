TP. Huế: Gần 100 người nhập viện nghi ngộ độc

TPO - Từ hơn 40 trường hợp ban đầu, số công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc đã tăng lên 95 người. Lãnh đạo TP. Huế yêu cầu ngành y tế và bệnh viện theo dõi sát diễn biến sức khỏe, tập trung điều trị, sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 12/9, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, lãnh đạo thành phố vừa yêu cầu ngành y tế và bệnh viện theo dõi sát diễn biến sức khỏe, tập trung điều trị, sớm làm rõ nguyên nhân vụ 95 người là công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

Số bệnh nhân là công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tăng mạnh, từ hơn 40 trường hợp ban đầu lên gần 100 ca.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đến nay bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 95 trường hợp nhập viện. Con số này tăng mạnh so với hơn 40 trường hợp được ghi nhận ban đầu khi vụ việc mới xảy ra vào sáng 11/9.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tổ chức phân loại, thăm khám, theo dõi tại Khoa Cấp cứu và các khoa chuyên môn liên quan nhằm bảo đảm xử trí kịp thời các trường hợp có diễn biến bất thường.

Đánh giá ban đầu cho thấy tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi chặt chẽ để kịp thời xử lý nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Lãnh đạo TP. Huế trực tiếp thăm hỏi bệnh nhân và yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa, theo dõi sát diễn biến sức khỏe từng ca bệnh.

Trực tiếp kiểm tra công tác điều trị, ông Phan Quý Phương - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế và ông Hà Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực cho công tác cấp cứu, điều trị; theo dõi sát diễn biến sức khỏe từng bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp để khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Các mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường tại khu vực nghi ngờ đã được lấy để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Ngành y tế tiếp tục giám sát tình hình sức khỏe của người lao động tại Công ty Scavi Huế, chủ động phát hiện các trường hợp có triệu chứng để kịp thời kiểm tra, điều trị, đồng thời cập nhật diễn biến vụ việc nhằm triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cụ thể khiến hàng chục công nhân nhập viện vẫn chưa được xác định. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục làm rõ trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ và các thông tin liên quan.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 10 giờ ngày 11/9, nhiều công nhân Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền) xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình làm việc. Ban đầu có hơn 40 người phải nhập viện cấp cứu, theo dõi, điều trị; sau đó số trường hợp nghi ngộ độc tiếp tục tăng lên 95 người.