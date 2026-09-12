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Pháp luật

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Công an tìm người ký hợp đồng kỳ nghỉ với Công ty Holidays Việt Nam

Duy Quang

TPO - Công an TPHCM đề nghị những cá nhân từng ký hợp đồng, nộp tiền cho Công ty TNHH Holidays Việt Nam liên quan đến hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ thì liên hệ cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Ngày 12/9, Công an TPHCM thông tin, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Holidays Việt Nam liên quan đến hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân từng ký hợp đồng, nộp tiền cho Công ty TNHH Holidays Việt Nam liên hệ cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

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Các đối tượng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: PC03

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM, Công ty TNHH Holidays Việt Nam do V.T.T. đứng tên Tổng giám đốc, đại diện pháp luật. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thành lập doanh nghiệp dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Nhân viên công ty tiếp cận khách hàng thông qua các sự kiện, giới thiệu quà tặng, voucher lưu trú, vé máy bay và đưa ra các cam kết về khả năng sinh lời. Tại các buổi hội thảo, nhân viên sử dụng video clip, catalogue và ứng dụng “Holidays Vietnam” để giới thiệu mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, từ đó tạo niềm tin để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán tiền.

PC03 cho biết, khi khách hàng có nhu cầu tất toán, chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn do không sử dụng được dịch vụ, nhân viên tiếp tục đưa ra nhiều phương thức để giữ khách hoặc thuyết phục đóng thêm tiền.

Trong đó, quản lý và nhân viên kinh doanh có thể giả làm người cùng góp vốn, giới thiệu khách hàng nước ngoài, khách hàng khác hoặc đối tác có nhu cầu mua lại hợp đồng với giá cao. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng sau đó không thực hiện được.

Ngày 17/6, PC03 đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố 12 bị can. Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo kịch bản bán hàng tại TPHCM.

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng ký hợp đồng nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ hoặc các thỏa thuận liên quan với Công ty TNHH Holidays Việt Nam và đã thanh toán tiền, đặc biệt những trường hợp được nhân viên tư vấn chuyển nhượng, bán lại, cho thuê, đầu tư sinh lời; được mời mua thêm hoặc nâng cấp hợp đồng; mua nhiều hợp đồng với lý do có người cần mua lại; hoặc được nhân viên, quản lý giả danh cùng đầu tư, đồng hành, quẹt thẻ tạo lòng tin, đến trình báo.

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Công ty TNHH Holidays Việt Nam - nơi thực hiện các hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: PC03.

PC03 cũng tìm những người đã thanh toán tiền nhưng không được thực hiện quyền nghỉ dưỡng, không được chuyển nhượng, bán lại hoặc hoàn tiền như nội dung tư vấn, cam kết hoặc có tài liệu, chứng cứ cho thấy bị cung cấp thông tin không đúng sự thật để ký hợp đồng và giao tiền.

Khi liên hệ, người dân cần chuẩn bị đơn cùng các tài liệu liên quan như hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu, chứng từ chuyển khoản, sao kê ngân hàng, tin nhắn, email, file ghi âm, hình ảnh, tài liệu quảng cáo và các chứng cứ khác. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp dân PC03, số 14 - 16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM.

Duy Quang
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