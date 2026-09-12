Bắt giữ đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép quốc tịch Campuchia

TPO - Ngày 12/9, Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người quốc tịch Campuchia có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Theo đó, chiều tối 7/9, Đồn Biên phòng Cầu Muống nhận được tin báo của nhân dân về 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới tại khu vực cầu Cội Đại (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp). Đơn vị phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp triển khai lực lượng kiểm tra, xác minh.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đang đẩy vỏ lãi ra khu vực sông Sở Thượng, cách cầu Cội Đại chừng 200m về hướng Tây.



Khi lực lượng chức năng phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người đàn ông đã nhảy xuống sông bơi sang bên kia biên giới thuộc địa phận Campuchia tẩu thoát. Tổ công tác đã đưa người phụ nữ đi cùng về trụ sở làm việc.

Đối tượng Yie Nu bị bắt giữ.

Tại cơ quan biên phòng, danh tính người phụ nữ được xác định là Lasala Salvacion (62 tuổi, quốc tịch Philippines). Bước đầu, bà Salvacion khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Campuchia dùng xe mô tô chở từ khu vực phường Hồng Ngự đến cầu Cội Đại nhằm tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Từ lời khai của đương sự kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng nhanh chóng xác định đối tượng điều khiển vỏ lãi tẩu thoát tên là Yie Nu (SN 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia).

Ngày 8/9, nhận được tin báo Yie Nu vừa lén lút nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp với lực lượng liên quan triển khai chốt chặn, bắt giữ đối tượng.

Ngày 10/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ và đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý.