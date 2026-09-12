Bán đất 3,6 tỷ đồng nhưng kê giá một nửa để trốn thuế

TPO - Tổng số tiền chuyển nhượng đất là 3,6 tỷ đồng, nhưng các bên ghi trong hợp đồng là 1,8 tỷ đồng nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến chuyển nhượng đất có ghi giá thấp hơn số tiền thực tế.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 12/8, vợ chồng ông N.N.H (trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) chuyển nhượng 3 thửa đất tại xã Đại Phúc cho vợ chồng ông H.T.A (trú tại xã Đại Phúc).

Cơ quan CSĐT làm việc với các đối tượng liên quan

Tổng số tiền chuyển nhượng nêu trong hợp đồng là 1,8 tỷ đồng (600 triệu đồng/1 hợp đồng chuyển nhượng).

Tuy nhiên, qua điều tra, số tiền thực tế trong giao dịch chuyển nhượng 3 thửa đất trên là 3,6 tỷ đồng. Việc ghi giá trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.