Phá đường dây làm giả giấy tờ, bằng đại học

TPO - Từ bìa đỏ, bằng đại học đến giấy tờ xe, hàng loạt tài liệu được làm giả và giao dịch qua mạng. Công an Nghệ An đã đồng loạt phá án tại nhiều tỉnh, thành, triệu tập 15 người liên quan.

Ngày 11/9, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả, mua bán và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành, bắt giữ và triệu tập 15 người liên quan.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu với số lượng lớn, hoạt động tại nhiều địa phương.

Cầm đầu đường dây được xác định là Đỗ Hoàng Phương (SN 1989), trú TP Hồ Chí Minh. Phương từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương, đối tượng cầm đầu đường dây.

Từ cuối năm 2024, do không có nghề nghiệp và muốn thu lợi bất chính, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả các loại giấy tờ, tài liệu. Khi có khách đặt hàng, Phương chuyển thông tin cho Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005), trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh để thực hiện việc in ấn. Máy móc phục vụ việc làm giả do Phương mua và giao cho Long sử dụng.

Đường dây còn có Trần Tấn Phước (SN 2006) làm nhiệm vụ chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng; Nguyễn Minh Thành (SN 1993) phụ trách đóng gói, chuyển đơn hàng. Sau khi khách nhận giấy tờ giả và thanh toán, Phương chia tiền cho các đối tượng theo tuần.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, trao đổi qua ứng dụng Telegram. Phương phân công từng người thực hiện một công đoạn riêng, các đối tượng hầu như không quen biết nhau từ trước. Trong đường dây còn có nhân viên giao hàng được Phương tuyển chọn, hướng dẫn để thực hiện việc giao các đơn hàng.

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Tại Nghệ An, cơ quan Công an xác định Đậu Viết Phú (SN 1984), trú tại xã Vạn An, là người trực tiếp tham gia đường dây. Dù biết Phương chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn cấu kết thực hiện nhiều giao dịch, sau đó cung cấp giấy tờ giả cho những người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Phú từng có 3 tiền án, tiền sự liên quan các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Sau quá trình theo dõi, thu thập tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/8, nhiều tổ công tác của Công an Nghệ An đồng loạt triển khai tại nhiều tỉnh, thành, tiến hành triệu tập, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu.

Đến ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại Nghệ An và một số tỉnh, thành khác, theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 15 người có liên quan. Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu được làm giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ, bìa hồng), văn bằng, chứng chỉ THPT, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...

Công an Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người có liên quan.