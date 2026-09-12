Báo Ấn Độ viết về chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cơ hội mở rộng không gian chiến lược

TPO - Những nền tảng chiến lược kết nối Việt Nam và Ấn Độ ngày càng trở nên vững chắc. Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 mang đến cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ đưa sự hội tụ chiến lược vào không gian rộng lớn hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao Ấn Độ Pabitra Margherita ngày 26/8. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, tạp chí điện tử Sarkaritel của Ấn Độ có bài viết về ý nghĩa của hoạt động này.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Theo bài viết, đây là cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ chuyển hóa sự hội tụ ngày càng lớn về lợi ích và tầm nhìn chiến lược thành khuôn khổ hợp tác rộng lớn hơn - kết nối ASEAN với Nam Á, Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, đồng thời góp phần củng cố tiếng nói của Nam bán cầu trong quản trị toàn cầu.

Những nền tảng chiến lược kết nối Việt Nam và Ấn Độ càng trở nên vững chắc. Đối với Ấn Độ, Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông, tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và quá trình tăng cường gắn kết với ASEAN. Đối với Việt Nam, Ấn Độ không chỉ là Đối tác Chiến lược toàn diện và một nền kinh tế lớn của châu Á, mà còn là cửa ngõ quan trọng để mở rộng quan hệ với Nam Á và khu vực Nam bán cầu rộng lớn hơn.

Động lực mới được tạo ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5. Hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, với phương châm “Tầm nhìn chung, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất”, tạo ra khuôn khổ mới cho mối quan hệ song phương sâu sắc và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, BRICS 2026 mang đến một cơ hội khác để Việt Nam và Ấn Độ đưa sự hội tụ chiến lược của hai nước vào không gian rộng lớn hơn.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất định vì cạnh tranh địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, bất ổn về nguồn cung năng lượng, phân mảnh công nghệ và bất bình đẳng trong tiếp cận tài chính, công nghệ và các nguồn lực phát triển. Các nền kinh tế đang phát triển ngày càng mong muốn có tiếng nói lớn hơn trong việc định hình các thể chế quốc tế và quy tắc toàn cầu.

Bài viết cho rằng đối với Việt Nam, ý nghĩa của BRICS nằm ở việc mở rộng mạng lưới đối tác và tăng cường tham gia vào cơ chế tập hợp nhiều nền kinh tế hàng đầu của Nam bán cầu.

Là một thành viên tích cực của ASEAN và sẽ đăng cai APEC 2027, Việt Nam có vị thế thuận lợi để góp phần củng cố kết nối giữa BRICS và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, năng lượng, logistics, chuyển đổi xanh, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam cũng nhất quán ủng hộ tăng cường hợp tác Nam – Nam và đối thoại Bắc – Nam, đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng hơn của các nước đang phát triển với tài chính, công nghệ và tri thức. Những ưu tiên này tương đồng với nỗ lực của Ấn Độ nhằm củng cố tiếng nói và vai trò của Nam bán cầu trong các vấn đề quốc tế.

Bài viết của Sarkaritel cho rằng đối với Ấn Độ, sự tham gia của Việt Nam cũng mang ý nghĩa quan trọng. Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, hội nhập sâu vào các mạng lưới sản xuất châu Á và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời duy trì quan hệ rộng rãi với cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.

Điều này tạo cơ hội để Việt Nam góp phần tăng cường kết nối giữa BRICS, ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Giá trị chiến lược vượt xa con số

Những thành tựu hợp tác mà Việt Nam và Ấn Độ đạt được trong 10 năm qua tạo nền tảng vững chắc để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới.

Thương mại song phương tăng từ 5,43 tỷ USD năm 2016 lên 16,46 tỷ USD năm 2025. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đã đạt 11,78 tỷ USD. Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 21 của Ấn Độ và là đối tác lớn thứ 4 của nước này trong ASEAN.

Đầu tư hai chiều ngày càng gia tăng, mặc dù vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Tính đến tháng 3/2026, Ấn Độ có 503 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam có 30 dự án đầu tư tại Ấn Độ, với tổng vốn gần 150,5 triệu USD.

Kết nối hàng không và giao lưu nhân dân cũng phát triển nhanh chóng. Hiện hai nước có khoảng 80 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần, trong khi Việt Nam đón gần 800.000 lượt khách Ấn Độ trong năm 2025, gấp khoảng 4 lần con số năm 2019.

Quốc phòng và an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, trong khi khoa học và công nghệ, năng lượng và các công nghệ mới nổi ngày càng chiếm vị trí nổi bật trong chương trình nghị sự song phương.

Tuy nhiên, bài báo cho rằng giá trị chiến lược của quan hệ Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn tiếp theo vượt xa những con số thống kê.

Việt Nam có vị trí quan trọng trong việc kết nối Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo, đồng thời hội nhập sâu vào các mạng lưới sản xuất của ASEAN và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ấn Độ, với quy mô thị trường, năng lực công nghệ và vị thế địa kinh tế, mang lại cho Việt Nam một cửa ngõ quan trọng để tiếp cận Nam Á và mạng lưới rộng lớn hơn của các nền kinh tế đang phát triển.

Sự bổ trợ này tạo tiềm năng để hai nước xây dựng cầu nối rộng lớn hơn giữa ASEAN và Nam Á, giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như giữa các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm và những nền tảng rộng lớn hơn của Nam bán cầu.