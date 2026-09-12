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Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Huế đưa hơn 1.000 tàu thuyền vào bờ

Ngọc Văn

TPO - Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài, TP. Huế đã đưa toàn bộ 1.120 tàu thuyền với 7.909 lao động vào bờ an toàn, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở và nước dâng ven biển.

Sáng 12/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh và nước dâng vùng ven biển.

Đáng chú ý, sáng cùng ngày, toàn bộ 1.120 phương tiện khai thác thủy sản với 7.909 lao động tại Huế đã được lực lượng chức năng kêu gọi, hướng dẫn di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết trên biển, hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, không chủ quan trước các diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới.

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Tàu thuyền neo đậu an toàn tại các âu thuyền trú tránh bão, áp thấp nhiệt đới ở Huế. Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, sáng 12/9, vùng áp thấp trên khu vực Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, hình thái này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động; tàu thuyền hoạt động trên biển có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, mưa lớn đã xuất hiện từ nhiều ngày qua. Tính từ tối 10/9 đến sáng 12/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa từ 150 - 170mm; riêng khu vực đỉnh Bạch Mã đạt gần 400mm, Phong Điền hơn 212mm và Khe Tre hơn 202mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến ngày 15/9, tại TP. Huế tiếp tục có các đợt mưa to đến rất to. Trong hai ngày 12 và 13/9, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và nước dâng, sóng lớn tại khu vực cửa sông, ven biển.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các địa phương theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động rà soát phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực ven biển, cửa sông, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn khi cần thiết.

Mực nước trên các sông chính tại Huế hiện dưới báo động I, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vận hành an toàn. Ngành chức năng đã xây dựng các kịch bản vận hành hồ chứa tương ứng với các tình huống mưa từ 250 - 500mm để chủ động ứng phó khi mưa lớn kéo dài.

Ngọc Văn
#áp thấp nhiệt đới #tàu thuyền neo đậu an toàn #mưa lớn TP. Huế #phòng chống thiên tai #nước dâng ven biển #sạt lở đất #ngập úng đô thị

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