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Pháp luật

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Chủ tài khoản 'Bố Đời U80' bị điều tra

Phạm Trường

TPO - Không có bằng cấp, giấy phép hành nghề, Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên “Bố Đời U80” để quảng cáo, tư vấn, bán sản phẩm giới thiệu là thuốc đông y cho nhiều người.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1950, trú phường Sầm Sơn) - chủ tài khoản "Bố đời U80", để điều tra dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng".

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Tài khoản Facebook của ông Nghĩa có hàng trăm nghìn người theo dõi. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo công an, ông Nghĩa là chủ hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường (phường Sầm Sơn). Những năm gần đây, ông Nghĩa thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok có tên “Bố Đời U80” với hàng trăm nghìn lượt theo dõi để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y nhằm mục đích bán hàng cho khách.

Công an xác định, mặc dù không có bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về đông y, không có giấy phép hành nghề, nhưng ông Nghĩa vẫn thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên không gian mạng và bán các sản phẩm dạng thuốc đông y để thu lợi bất chính.

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Hình ảnh sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y của ông Nghĩa.

Đến nay, công an xác định những hoạt động này có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng và đang tiếp tục làm rõ. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan phục vụ điều tra; chưa công bố số lượng khách hàng được cho là đã mua hoặc sử dụng các sản phẩm do ông Nghĩa tư vấn, giới thiệu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người từng được ông Nghĩa hoặc Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu, mua hoặc sử dụng các sản phẩm dạng thuốc đông y liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình giải quyết vụ việc.

Phạm Trường
#thuốc đông y #lừa dối khách hàng #Thanh Hóa #Nguyễn Hữu Nghĩa #bán hàng trực tuyến #điều tra #giấy phép

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