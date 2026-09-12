Theo dấu bình gas trôi dạt, tàu cá cứu được 32 ngư dân giữa biển

TPO - Phát hiện dấu hiệu một tàu cá gặp nạn, thuyền trưởng một tàu cá ở tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm, cứu được 30 ngư dân và phối hợp tàu cá khác cứu thêm 2 người trôi dạt giữa biển.

Tàu cá của tỉnh Gia Lai cứu các ngư dân gặp nạn trên biển. Clip: Văn Hữu.

Chiều 12/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng thuyền trưởng và chủ tàu cá BĐ-98960 vì đã kịp thời phát hiện, cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Thông tin với Tiền Phong qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1986, trú phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960) cho biết, tàu vừa cập cảng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 13h ngày 12/9.

Ông Hữu kể, ngày 27/8, qua hệ thống thông tin tàu cá, ông nhận được tin báo một tàu câu mực của TP. Đà Nẵng cùng khoảng 50 ngư dân mất tích trên biển, nghi tàu bị chìm. Các tàu đang hoạt động trong khu vực được đề nghị tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi phát hiện dấu hiệu tàu gặp sự cố. Thời điểm này, tàu BĐ-98960 đang khai thác hải sản tại vùng biển xa bờ phía Nam quần đảo Trường Sa.

Khoảng 16h chiều 27/8, tàu BĐ-98960 phát hiện một bình gas trôi trên biển. Nhận định đây có thể là dấu hiệu của tàu cá gặp nạn, ông Hữu quyết định tổ chức tìm kiếm. Đến 7h ngày 28/8, ông Hữu cho tàu di chuyển để tìm kiếm, sau khi đi khoảng 10 hải lý tính từ vị trí phát hiện bình gas, thuyền trưởng Hữu phát hiện nhiều người đang trôi dạt trên biển. “Lúc phát hiện, các ngư dân đều kiệt sức", ông Hữu kể.

Tàu BĐ-98960 nhanh chóng tiếp cận, đưa được 30 ngư dân lên tàu. Đồng thời, ông Hữu liên lạc, kêu gọi tàu cá của người quen gần khu vực đến hỗ trợ. Tàu này sau đó tiếp cận và cứu thêm 2 ngư dân. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, tàu kiểm ngư tiếp cận khu vực và 32 ngư dân được bàn giao cho lực lượng kiểm ngư để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ và đưa về đất liền.

Theo ông Hữu, các ngư dân được cứu là thuyền viên trên tàu cá QNa-90859-TS. Sau khi bàn giao 32 người dân cho tàu kiểm ngư, tàu cá của ông tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại nhưng không phát hiện, sau đó quay trở về bờ.