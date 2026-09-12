Vì sao hàng nghìn tấn ngao chết hàng loạt ở Thanh Hóa?

TPO - Hơn 2.000 tấn ngao nuôi trên diện tích khoảng 60ha tại phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) chết hàng loạt. Ngành chức năng nhận định, mưa bão khiến độ mặn tại vùng nuôi giảm đột ngột có thể là nguyên nhân chính.

Hơn hai tuần qua, nhiều hộ nuôi ngao tại phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn khi ngao bất ngờ chết hàng loạt.

Theo người dân địa phương, ngao bắt đầu chết từ ngày 26/8, sau khi khu vực có mưa lớn. Những ngày sau đó, tình trạng ngao chết tiếp tục diễn ra, khiến người nuôi lo lắng bởi phần lớn ngao chưa đến thời điểm thu hoạch.

Đại diện UBND phường Ngọc Sơn cho biết, toàn phường hiện có 78 hộ nuôi ngao trên diện tích khoảng 83ha. Tình trạng ngao chết được ghi nhận trên diện tích khoảng 60ha, thuộc 50 hộ dân.

Khoảng 60ha ngao có hiện tượng chết hàng loạt.

"Ngao chết có kích cỡ khoảng 150-160 con/kg, đang trong giai đoạn chưa thể thu hoạch. Tỷ lệ chết tại một số khu vực nuôi tập trung lên tới 80%. Khối lượng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2.000 tấn. Tuy nhiên, ngao vẫn tiếp tục chết nên địa phương đang rà soát, thống kê để xác định chính xác mức độ thiệt hại", lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn thông tin.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt, đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (NN&MT) Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế tại vùng nuôi, lấy mẫu để tìm nguyên nhân.

Qua kiểm tra, ngành chuyên môn ghi nhận mật độ ngao tại khu vực khoảng 850-880 con/m², cao hơn 4-5 lần so với mức khuyến cáo.

Theo Sở NN&MT, mưa lớn do ảnh hưởng của bão có thể khiến lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về cửa biển tăng mạnh, làm độ mặn tại vùng nuôi giảm đột ngột. Sự thay đổi nhanh của độ mặn có thể khiến ngao bị sốc môi trường, suy yếu và chết. Số liệu quan trắc cũng cho thấy, độ mặn tại khu vực nuôi ngao giảm mạnh.

Ngao chết với mật độ lớn.

Tuy nhiên, Sở NN&MT cho rằng đây mới là nhận định ban đầu. Để có cơ sở xác định chính xác nguyên nhân, đơn vị chuyên môn đã lấy 3 mẫu nước và 3 mẫu ngao gửi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngành chức năng cũng yêu cầu các hộ nuôi khẩn trương thu gom ngao chết, vệ sinh bãi nuôi, san phẳng mặt bãi và khai thông các điểm đọng nước. Các hộ dân cũng được yêu cầu tạm dừng thả nuôi mới để tránh nguy cơ tiếp tục phát sinh thiệt hại.

Đối với diện tích có ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế.

Thanh Hóa hiện có hơn 1.000ha nuôi ngao thương phẩm, tập trung tại các vùng triều thuộc Vạn Lộc, Tân Tiến, Hoằng Thanh, Ngọc Sơn... Sản lượng ngao của tỉnh ước đạt khoảng 20.000 tấn mỗi năm.