Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn dồn dập, cầu tràn ở Quảng Ngãi ngập nước

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn những ngày qua khiến nước tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Ngày 12/9, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, từ sáng cùng ngày, nước bắt đầu tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham do mưa lớn.

Theo ông Vin, hiện mặt cầu ngập khoảng 5cm. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, chốt chặn và đặt biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Cầu tràn Thạch Nham hiện đang được sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu tràn và kè bờ khu vực hạ lưu đập Thạch Nham.

2aoboqy4yoxiz4oitmootb7baqwpoguh9t4by4zg-1344.jpg
Nước tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham do mưa lớn.

Trước đó, để phục vụ thi công mặt cầu và đường dẫn, ô tô tạm dừng lưu thông qua cầu từ ngày 17/8. Đến ngày 7/9, xe máy và ô tô con được lưu thông trở lại.

“Trong điều kiện mưa lớn, người dân cần chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua cầu khi nước còn tràn qua mặt cầu”, ông Vin khuyến cáo.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 3h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 phổ biến 40-100mm. Khu vực vùng núi và đồng bằng ven biển phía bắc có lượng mưa cao hơn, từ 100-220mm.

2aoboqy4yp2w6m38qp4dk0c0tbwczafqiztegqiy-7263.jpg
Chính quyền lắp đặt các biển cảnh báo cấm người dân và phương tiện qua lại.

Tại Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng), lượng mưa trên 220mm. Các khu vực Trà Thanh, Trà Hiệp, Trà Phú, Bình Đông (xã Thanh Bồng) ghi nhận lượng mưa từ 146mm đến trên 220mm. Tại Trà Nham, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng), lượng mưa gần 190mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo từ ngày 12-14/9, tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, trong hôm nay có mưa rải rác kèm dông. Cụ thể, khu vực phía Đông và vùng núi có lượng mưa dự báo từ 100-170mm, có nơi trên 200mm; khu vực phía Tây từ 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất ở các sườn dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Ngọc
#Mưa lớn Quảng Ngãi #Cầu tràn Thạch Nham #Nguy cơ ngập lụt #Biển cảnh báo #Khắc phục hư hỏng cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe