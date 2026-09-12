Mưa lớn dồn dập, cầu tràn ở Quảng Ngãi ngập nước

TPO - Mưa lớn những ngày qua khiến nước tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Ngày 12/9, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, từ sáng cùng ngày, nước bắt đầu tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham do mưa lớn.

Theo ông Vin, hiện mặt cầu ngập khoảng 5cm. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, chốt chặn và đặt biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Cầu tràn Thạch Nham hiện đang được sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu tràn và kè bờ khu vực hạ lưu đập Thạch Nham.

Nước tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham do mưa lớn.

Trước đó, để phục vụ thi công mặt cầu và đường dẫn, ô tô tạm dừng lưu thông qua cầu từ ngày 17/8. Đến ngày 7/9, xe máy và ô tô con được lưu thông trở lại.

“Trong điều kiện mưa lớn, người dân cần chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua cầu khi nước còn tràn qua mặt cầu”, ông Vin khuyến cáo.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 3h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 phổ biến 40-100mm. Khu vực vùng núi và đồng bằng ven biển phía bắc có lượng mưa cao hơn, từ 100-220mm.

Chính quyền lắp đặt các biển cảnh báo cấm người dân và phương tiện qua lại.

Tại Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng), lượng mưa trên 220mm. Các khu vực Trà Thanh, Trà Hiệp, Trà Phú, Bình Đông (xã Thanh Bồng) ghi nhận lượng mưa từ 146mm đến trên 220mm. Tại Trà Nham, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng), lượng mưa gần 190mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo từ ngày 12-14/9, tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, trong hôm nay có mưa rải rác kèm dông. Cụ thể, khu vực phía Đông và vùng núi có lượng mưa dự báo từ 100-170mm, có nơi trên 200mm; khu vực phía Tây từ 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất ở các sườn dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.