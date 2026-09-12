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Giới trẻ

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Xây khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội

Hoàng Nam

TPO - Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng “Mãi mãi tuổi hai mươi”, được xây dựng tại nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của anh cùng 3 đồng đội ở Quảng Trị, với tổng kinh phí 2,8 tỉ đồng.

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Công trình được xây dựng tại khu vực miếu thờ, nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng 3 đồng đội. Trên diện tích khoảng 300m², khu tưởng niệm gồm nhà tưởng niệm, sân, cây xanh, cảnh quan, cổng chính, tường rào, bảng tên và các hạng mục phụ trợ.

Trong khuôn viên sẽ bố trí hệ thống bảng giới thiệu về cuộc đời, lý tưởng sống của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và những giá trị từ cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

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Đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Tổng kinh phí xây dựng công trình là 2,8 tỉ đồng, do Petrolimex tài trợ. Theo Tỉnh Đoàn Quảng Trị, ý tưởng xây dựng khu tưởng niệm được đơn vị nghiên cứu, đề xuất; Đoàn Thanh niên Chính phủ làm đầu mối kết nối, phối hợp các đơn vị huy động nguồn lực triển khai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đề nghị Tỉnh Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, bảo đảm công trình được thi công đúng quy định, chất lượng, tiến độ và phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của địa điểm.

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Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu phát biểu tại lễ khởi công.

Theo chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, công trình hướng tới hình thành một không gian tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội, đồng thời trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên lên đường chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ. Những trang nhật ký của anh sau này được xuất bản với tên “Mãi mãi tuổi hai mươi”, trở thành tác phẩm được nhiều thế hệ bạn đọc biết đến, truyền cảm hứng về lý tưởng sống, sự dấn thân và trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo kế hoạch, công trình phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Hoàng Nam
#khu tưởng niệm #cuốn nhật ký #Mãi mãi tuổi hai mươi #Quảng Trị #Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị #tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

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