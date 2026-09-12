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Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026

Tường Kha

TPO - Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tổ chức Hội, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hình ảnh thanh niên Việt Nam khoẻ mạnh, năng động, trách nhiệm, hội nhập.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải Pickleball thanh niên Việt Nam năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) và tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong thanh niên.

Đối tượng tham dự là hội viên Hội LHTN Việt Nam, các hội thành viên tập thể và thanh niên Việt Nam từ 16 - 35 tuổi, đang học tập, lao động, công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước. Riêng hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự giải được quy định dưới 40 tuổi.

Giải đấu diễn ra với 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải được tổ chức theo 2 cấp, gồm vòng loại tại các tỉnh, thành phố và vòng chung kết toàn quốc.

Tại vòng loại, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức giải cấp tỉnh, tuyển chọn vận động viên tham dự vòng chung kết.

Mỗi địa phương lựa chọn 4 đôi xuất sắc (gồm 2 đôi nam, 1 đôi nữ và 1 đôi nam nữ). Hồ sơ đăng ký vận động viên gửi về T.Ư Hội LHTN Việt Nam trước ngày 30/9/2026.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 17 và 18/10, tại cụm sân Pickleball Hanaka CLUBHOUSE, Hanaka Paris Ocean Park (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Về giải thưởng vòng chung kết toàn quốc, mỗi nội dung thi đấu gồm: Giải vô địch trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 2 giải Ba 10 triệu đồng/giải; 3 giải chuyên đề 5 triệu đồng/giải.

Tường Kha
#Pickleball #Hội LHTN Việt Nam #Tôi yêu Tổ quốc tôi #thể thao #thanh niên #giải đấu thể thao #Việt Nam #rèn luyện sức khỏe #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

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