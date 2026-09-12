Chàng trai từng nói lắp giành ngôi quán quân châu Á và Top 5 thế giới Nhịp cầu Hán ngữ

TPO - Dành thời gian dài chỉ để luyện viết 3 chữ trong tiếng Trung; gặp khó khăn trong việc diễn đạt một câu hoàn chỉnh... nhưng Lê Văn Đại đã giành giải quán quân châu Á và Top 5 thế giới tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 25.

Kiên trì nghe - nói - viết

Lê Văn Đại (SN 2004, hiện là cựu sinh viên ngành Sư phạm tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) xuất sắc giành giải quán quân châu Á và Top 5 thế giới tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 25.

Cuộc thi tiếng Trung Quốc "Nhịp cầu Hán ngữ" lần thứ 25 thu hút hơn 50 nghìn thí sinh của hơn 140 quốc gia tham dự vòng loại. Tại vòng chung kết toàn cầu diễn ra ở Trung Quốc (vào tháng 8/2026), Lê Văn Đại đã đại diện Việt Nam, tranh tài cùng 157 thí sinh của 139 quốc gia.

Đại đến với tiếng Trung từ những năm học cấp 3 tại Bắc Giang (cũ), từ niềm yêu thích phim cổ trang và thơ ca, nhất là những bài thơ Đường.

Cậu thường dành thời gian để tra từ điển học từng chữ trong những bài thơ Đường ở sách ngữ văn từ cấp 2, cấp 3.

Thời gian đầu tiếp xúc tiếng Trung, Đại đã mất nhiều tháng chỉ để "bò" từng chút một làm quen với ngôn ngữ tượng hình. Cậu có thể nhận diện mặt chữ rất nhanh, nhưng ngay với những chữ cơ bản như “tôi, bạn, chúng ta” lại ngốn nhiều thời gian để luyện viết. Quyển vở ô ly luyện viết chữ Hán đầu tiên của cậu dày 48 chữ chỉ dùng để luyện 3 chữ này.

Lê Văn Đại trên sân khấu cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 25. Ảnh: NVCC

Với Đại, thách thức lớn nhất là làm thế nào để diễn đạt một câu hoàn chỉnh, lưu loát và dùng từ đúng ngữ cảnh. “Tôi từng có khuyết điểm lớn khi giao tiếp là nói lắp. Khi học nói tiếng Trung, tôi luôn tự nhủ phải thật bình tĩnh, thả lỏng cơ thể và nói một cách chậm rãi. Sau này, tôi mới có thể nâng dần tốc độ nói”, cậu chia sẻ.

Để chinh phục một trong những loại hình ngôn ngữ khó của thế giới này, Đại đã liên tục theo dõi video trên nền tảng số với nhiều chủ đề khác nhau và kiên trì thực hành phương pháp nghe và nhắc lại.

"Để phương pháp nghe và nhắc lại có hiệu quả hơn, tôi không chỉ nhắc lại mà còn tự tay chép lại, sau đó ôn tập lại. Khi xem video, tôi luôn tập trung trước hết vào cách mà người nói phát âm, ngắt nghỉ, để có thể bắt chước ngữ điệu của người bản địa khi giao tiếp", Đại nói.

Đại cũng cho biết, bước vào đại học, cậu đã hướng bản thân tham gia sân chơi Nhịp cầu Hán ngữ và không ngừng nỗ lực học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng. Những tờ giấy dán tường ghi mục tiêu, cùng giai điệu cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ thế giới đã giúp cậu ghi nhớ và có thêm động lực để vượt qua nhiều thời điểm khó khăn.

Lê Văn Đại trong phần thi tài năng ở cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ. Ảnh: NVCC

Sứ giả văn hóa trên đấu trường quốc tế

Tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 25, Lê Văn Đại gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế khi mang tâm hồn Việt vào bài thi. Hình ảnh bông lúa trong phần thi chọn Top 15 thế giới hay dây kết Trung Quốc trong vòng bán kết chọn Top 5 đều được anh kết nối khéo léo để nói về sự tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, màn trình diễn múa Thái cực kết hợp quạt với thông điệp "trong nhu có cương" đã giúp cậu xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành ngôi quán quân châu Á và lọt Top 5 thế giới.

Đại cho biết, khoảnh khắc ấn tượng nhất là cầm bông lúa và nói về chủ đề văn minh lúa nước trong phần thi chọn top 15 thế giới. “Từ nhỏ gắn bó với đồng ruộng ở thôn quê, khi nhận đề bài, tôi đã nghĩ ngay đến bông lúa và khẩn trương xây dựng nội dung bài thi”, cậu nói.

Với Đại, thành tích tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ châu Á và thế giới là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân trong suốt hành trình học tập và rèn luyện. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi khoác lên mình áo ngũ thân truyền thống được đứng trên sân khấu chung kết cuộc thi thế giới”, cậu nói.

Ngoài cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, Lê Văn Đại còn có một số dịp tham gia hoạt động giao lưu, đối thoại thanh niên, trao đổi văn hoá tại Trung Quốc, nổi bật có Hành trình đỏ năm 2026 tại Côn Minh, Hà Bắc (Trung Quốc).

Lê Văn Đại (thứ 6 từ phải sang) cùng thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 25. Ảnh: NVCC

Khi có cơ hội được giao lưu trao đổi và phát biểu, Đại thường xuyên giới thiệu về những góc nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với các vấn đề của xã hội hiện đại; đồng thời cũng không quên lồng ghép các điểm tương đồng trong văn hóa hai nước, vừa để giới thiệu văn hóa Việt Nam, vừa thể hiện thiện chí trong giao lưu hợp tác giữa hai nước, như văn hóa trà, cà phê…

Chia sẻ về tương lai, Đại mong muốn tiếp tục học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ Hán cũng như kiến thức văn hóa Trung Quốc. Đồng thời, cậu phấn đấu để có thể trở thành một giáo viên tiếng Trung mẫu mực, truyền đạt những điều hay cái đẹp đến nhiều thế hệ học trò sau này.