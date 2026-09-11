Đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ

TPO - Đêm hội Trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã mang đến cho 200 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) mùa Trung thu rộn ràng tiếng cười, cùng những món quà ấm áp yêu thương.

Tối 11/9, tại xã biên giới Môn Sơn (tỉnh Nghệ An), Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Đây cũng là 1 trong 5 điểm ghi hình chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức.

Trên tay những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, các em thiếu nhi xã biên giới có một đêm hội Trung thu rộn ràng.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp để mỗi em được vui chơi, nhận những món quà và sống trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô và cộng đồng.

Tuy nhiên, với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng biên giới, điều kiện để có một đêm hội trọn vẹn vẫn còn hạn chế. Vì vậy, những chương trình như “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” càng có ý nghĩa.

Các em thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn hát cùng chú Cuội, chị Hằng.

“Mỗi chiếc đèn được trao đi không chỉ mang theo ánh sáng của đêm hội, mà còn mang theo thông điệp rằng: Các em luôn được yêu thương, quan tâm và đồng hành trên hành trình trưởng thành”, anh Lê Đức Sỹ nói.

Cũng theo anh Lê Đức Sỹ, việc lựa chọn Môn Sơn làm điểm tổ chức chương trình Trung thu năm nay là sự lựa chọn ý nghĩa. Đây là địa bàn biên giới, nơi những em nhỏ đang lớn lên giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, trong tình yêu thương của gia đình, nhà trường, cộng đồng và sự đồng hành của những người lính Biên phòng.

Ban Tổ chức trao tặng 200 suất quà và 20 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các em thiếu nhi xã Môn Sơn.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, xem múa lân và tham gia nhiều hoạt động vui chơi. Tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa núi rừng, tạo nên một đêm Trung thu ấm áp và đáng nhớ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 200 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, dành tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các em thiếu nhi trong đêm hội.

Những chiếc ba lô, hộp bánh, hộp sữa cùng các phần quà được trao tận tay khiến nhiều em nhỏ không giấu được niềm vui. Với trẻ em vùng biên, những món quà giản dị ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ để các em tiếp tục cố gắng học tập.