Phát huy nguồn lực 3,3 triệu thanh niên TPHCM

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy nhìn nhận số lượng 3,3 triệu thanh niên của thành phố là nguồn lực lớn để thực hiện những mục tiêu, định hướng quan trọng của TPHCM. Điều quan trọng là cần tạo điều kiện để nguồn lực đó trở thành năng lực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và phục vụ cho cộng đồng.

Chiều 11/9, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra Phiên trọng thể.

Dự phiên làm việc có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Phát huy nguồn lực thanh niên

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Với khoảng 3,3 triệu thanh niên của thành phố, anh Quy đánh giá đây là một nguồn lực lớn để thực hiện những định hướng ấy. Điều quan trọng là cần tạo điều kiện để nguồn lực đó trở thành năng lực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và phục vụ cho cộng đồng.

“Công tác Hội cần kết nối hiệu quả những thế mạnh đã được tạo dựng, những kinh nghiệm chăm lo thanh niên, công nhân khu nhà trọ; hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường biển đảo hay năng lực hỗ trợ khởi nghiệp và huy động nguồn lực. Việc kế thừa phải đi cùng với đổi mới để phục vụ tốt hơn cho thanh niên trên địa bàn toàn thành phố” - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Anh Quy cũng đề nghị tổ chức Hội cần nhìn thẳng vào những hạn chế, đó là chất lượng cơ sở chưa đồng đều, việc tiếp cận một số nhóm thanh niên chưa kịp theo thực tiễn, ứng dụng công nghệ và kết nối nguồn lực chưa tương xứng với tiềm năng. Từ đó, xác định đúng nguyên nhân và trách nhiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng nhắc lại những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong xây dựng tương lai đất nước và yêu cầu giáo dục gắn với trải nghiệm, hỗ trợ sát với nhu cầu và tổ chức phong trào phải có kết quả kiểm chứng.

Anh Quy cho rằng cần cụ thể hóa những định hướng này trong nhiệm kỳ mới của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội và đặc biệt là tổ chức Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị Ủy ban Hội khóa mới cần tập trung xây dựng tổ chức Hội gần với thanh niên và chăm lo thiết thực cho thanh niên. Hội cần chủ động đến nơi thanh niên học tập, làm việc và sinh sống, đối thoại thường xuyên và theo dõi việc giải quyết những nhu cầu đã được tiếp nhận.

Trong không gian của thành phố kết nối đô thị, công nghiệp, nông thôn và biển đảo, tổ chức Hội cần thống nhất mục tiêu, linh hoạt, cách làm theo địa bàn và mỗi cơ sở là một điểm kết nối tin cậy...

Đại biểu thanh niên tham dự đại hội.

Cơ hội mới để các tầng lớp thanh niên phát huy vai trò

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội, đội ngũ cán bộ Hội, hội viên và thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng anh Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nêu ra một số vấn đề trọng tâm để đại hội và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X tiếp tục thảo luận, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện.

Trong đó, ông yêu cầu Hội LHTN thành phố cần làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên trong mỗi hoạt động. Theo đó, tiếp tục khẳng định mục tiêu lấy thanh niên làm chủ thể làm trọng tâm và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo để đánh giá sự chuyển biến hiệu quả về công tác hội và phong trào thanh niên.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng những chủ trương định hướng của Trung ương không chỉ đặt ra nhiệm vụ đối với các cấp, các ngành, thành phố mà đồng thời mở ra những yêu cầu và cơ hội mới để Hội LHTN Việt Nam TPHCM và các tầng lớp thanh niên phát huy vai trò của mình, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên một cách cụ thể.

Ông Lộc đề nghị Hội LHTN Việt Nam TPHCM đồng hành với thanh niên trong học tập, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Tổ chức Hội cũng cần tiếp tục đổi mới phong trào tình nguyện theo hướng thiết thực, chuyên sâu, phát huy thanh niên tham gia trực tiếp vào giải quyết những vấn đề của thành phố, có sản phẩm cụ thể, tác động trực tiếp tới thanh niên và đời sống xã hội một cách rõ ràng.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X trao tặng 100 triệu đồng tặng hỗ trợ, chăm lo các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng