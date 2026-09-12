Doanh nhân trẻ Tuyên Quang 'hợp lực công – tư' bứt tốc tăng trưởng hai con số

TPO - Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh mô hình “Hợp lực công – tư”, biến những chính sách kiến tạo thành không gian hành động thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – Phiên đối thoại tỉnh Tuyên Quang do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức, với chủ đề đối thoại tại địa phương “Hợp lực công - tư để thúc đẩy tăng trưởng hai con số”.

Các đại biểu, chuyên gia trao đổi tại chương trình. Ảnh: BTC

Mở rộng "không gian hành động" của doanh nghiệp

Anh Nguyễn Vũ Linh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang cho biết, quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được điều chỉnh đã xác lập một không gian và tư duy phát triển mới cho tỉnh; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô GRDP đạt khoảng 170 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm.

Quy hoạch cũng xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời tập trung phát triển hạ tầng, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp giá trị cao, chuyển đổi số và liên kết vùng. Đây vừa là cơ hội, vừa mở ra một “không gian hành động” rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang trong giai đoạn tới.

Anh Nguyễn Vũ Linh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

“Vì vậy, chủ đề “Hợp lực Công - Tư” của Phiên đối thoại không chỉ là một thông điệp. Chúng tôi mong muốn đây thực sự là một cách làm: chính quyền và doanh nghiệp cùng nhìn vào một vấn đề, cùng nhận diện điểm nghẽn và cùng tìm giải pháp có thể triển khai được trong thực tế”, anh Linh nói.

Anh Linh cũng khẳng định, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang xác định mình không chỉ là nơi tập hợp doanh nhân trẻ, mà phải ngày càng làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp; đưa tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Phát huy tinh thần "ba cùng"

Tại phiên đối thoại, ông Hoàng Bình Quân - Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, Tuyên Quang có nhiều lợi thế về nông nghiệp, dược liệu, chè, cam, du lịch và thương mại biên giới, nhưng để chuyển lợi thế thành giá trị cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đặc biệt là liên kết chuỗi.

Theo ông, thời của những doanh nghiệp hoạt động đơn lẻ đã qua; doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác, kết nối giữa sản xuất - chế biến, nông nghiệp - du lịch, địa phương - thị trường và tận dụng mạng lưới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư. Đồng thời, chính quyền cần thực hiện tốt tinh thần “ba cùng”: Cùng bàn, cùng làm, cùng tháo gỡ, nhất là tạo điều kiện để doanh nhân trẻ mạnh dạn thử nghiệm, đổi mới và phát triển những mô hình mới.

Từ góc nhìn chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực đã gợi mở các động lực tăng trưởng cần được ưu tiên trong những năm tới. Trong đó, đầu tư tư nhân, đầu tư công và hợp tác công - tư cần được kết nối hiệu quả hơn. Doanh nghiệp địa phương cần từng bước nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xây dựng nền tảng quản trị, tiếp cận nguồn lực và liên kết với các doanh nghiệp lớn được xác định là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể lớn lên cùng quá trình phát triển của địa phương.

Biến không gian mới thành chuỗi giá trị mới

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, địa phương đang đứng trước một không gian phát triển mới với quy mô, tiềm năng và nguồn lực lớn hơn.

Nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới không dừng ở việc tổ chức lại bộ máy mà còn phải tổ chức lại không gian phát triển, kết nối các nguồn lực, hình thành những chuỗi giá trị mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và mở rộng quy mô ngay trên địa bàn. Đây cũng là điểm giao giữa các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Tuyên Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư, chuyên nghiệp hơn trong quản trị, tăng cường liên kết, coi trọng đổi mới công nghệ, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cũng nêu rõ, những kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được phân loại, xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc phạm vi của tỉnh cần xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương.

Mục tiêu mà tỉnh hướng tới là một Tuyên Quang có môi trường đầu tư minh bạch, chính quyền hành động, doanh nghiệp lớn mạnh, sản phẩm có sức cạnh tranh và các nguồn lực được khơi thông.

“Chính quyền phải thực hiện tốt vai trò kiến tạo và phục vụ. Doanh nghiệp phải phát huy vai trò tiên phong và sáng tạo. Các hiệp hội phải thực hiện tốt vai trò kết nối, phản biện và đồng hành”, ông Tuấn nói.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tăng cường kết nối doanh nghiệp Tuyên Quang với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước; kết nối sản phẩm địa phương với các hệ thống phân phối; kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, chuyên gia, công nghệ và phương thức quản trị mới.