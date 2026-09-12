Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò

Thu Hiền

TPO - Pho tượng gỗ cao khoảng 60cm, tạc hình người đàn ông tai lớn, có râu, mặc trang phục giống quan lại thời xưa, được người dân phát hiện trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An).

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, Nghệ An, cho biết địa phương đang xác minh nguồn gốc một pho tượng được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển.

Pho tượng được phát hiện vào sáng 11/9 trên bãi cát thuộc khối Nghi Thu, phường Cửa Lò. Cùng thời điểm, người dân còn phát hiện một bình sứ trôi dạt gần khu vực này.

Anh Dương Đức Nghĩa (26 tuổi, trú khối Thu Thủy, phường Cửa Lò), một trong những người tìm thấy pho tượng, cho biết: Lúc được tìm thấy, pho tượng nằm trên bãi cát, hướng mặt về phía đảo Lan Châu.

“Pho tượng cao khoảng 60cm, trên thân dính nhiều bùn đất. Có lẽ do ngâm nước lâu ngày nên lớp sơn bên ngoài bị bong tróc. Phần miệng, cằm và tai của tượng vẫn còn lớp sơn”, anh Nghĩa nói.

Pho tượng được tạc hình một người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ. Hai tay tượng đặt trước ngực, cầm một vật có hình dáng giống chiếc khăn.

111.jpg
Hình ảnh pho tượng trôi dạt vào biển Cửa Lò.

Điểm gây chú ý là pho tượng có đôi tai lớn, ba chùm râu. Mặt tượng đã bị bong tróc, hư hỏng nhiều vị trí nên các đường nét khó nhận diện.

Sau khi hình ảnh pho tượng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tò mò về nguồn gốc của hiện vật. Có ý kiến cho rằng pho tượng có thể xuất phát từ một cơ sở thờ tự rồi bị nước cuốn trôi ra biển. Một số người khác nhận định đây có thể là đồ thờ không còn được sử dụng.

Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chỉ là phỏng đoán. Cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc, niên đại cũng như giá trị của pho tượng.

Một số nguồn tin cho biết, sau khi được phát hiện, pho tượng đã được một người dân trên địa bàn phường Cửa Lò đưa đi phục dựng.

Địa phương đang tiếp tục xác minh để làm rõ nguồn gốc và quá trình trôi dạt của hiện vật.

Thu Hiền
#phát hiện tượng #biển Cửa Lò #quan lại #bãi cát #Nghệ An #đồ cổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe