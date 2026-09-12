Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ, miền Trung mưa lũ

TPO - Vào 13h hôm nay (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng hơn 200km. Dự báo từ đêm nay, miền Trung sẽ bước vào đỉnh điểm mưa lớn với lượng mưa có thể vượt 350mm/ngày. Nguy cơ xuất hiện lũ báo động (BĐ)2-BĐ3 trên hệ thống sông miền Trung.

Áp thấp tác động mạnh nhất trong ngày và đêm 13/9

Vào 13h hôm nay (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam, cách Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ (tính từ 13h ngày 12/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị- Huế, cách Quảng Trị 130km về phía Đông, cách Huế khoảng 90km về phía Đông Bắc, vẫn giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, sau đó sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 14/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào với cường độ dưới cấp 6.

Dự báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới

Như vậy, thời gian áp thấp nhiệt đới tác động mạnh nhất đến nước ta là từ ngày 13/9 đến ngày 14/9.

Mưa đỉnh điểm từ đêm nay

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị, Đông Quảng Ngãi thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày 13/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20- 40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, trọng tâm mưa dịch chuyển lên phía Bắc với các địa phương là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến thời gian này từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Nam Phú Thọ, Huế và Đà Nẵng thời gian này cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nhận định xa hơn, từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, tâm mưa sẽ tập trung tại Nam Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An và tỉnh Quảng Trị có mưa từ 30- 60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm nay (12/9) đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng lên BĐ1-BĐ2 và trên mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.