Cà Mau: Đôi nam nữ tử vong trong phòng ngủ, nạn nhân nữ có vết thương ở ngực

TPO - Đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong căn phòng ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân nữ có vết thương ở ngực, còn nạn nhân nam chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 12/9, một lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một đôi nam nữ tử vong trong phòng ngủ.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N.V.H (ngụ phường Hiệp Thành) phát hiện chị ruột là bà N.Th.Th. (38 tuổi) chết tại phòng ngủ của gia đình. Gần đó là thi thể ông Đ.V.L. (42 tuổi). Nạn nhân này chết trong tư thế treo cổ.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV.

Tiếp nhận tin báo từ ông Hi., Công an phường Hiệp Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra. Qua xác minh ban đầu, trên thi thể bà Th. có một vết thương ở vùng ngực trái. Tài sản trong nhà được xác định không bị mất.

Theo chính quyền địa phương, bà Th. và ông L. có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại với nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.