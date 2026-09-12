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Công ty Việt Mỹ trúng 8 gói thầu hơn 256 tỷ đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế

PV MT

TPO - Trong giai đoạn 2018-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) đã trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế với tổng giá trị hơn 256 tỷ đồng, trong đó có các hệ thống xạ trị và PET/CT trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Việt Mỹ đã nhiều lần cung cấp thiết bị, vật tư y tế cho Bệnh viện Trung ương Huế trong vòng 8 năm qua.

Theo rà soát trên hệ thống công khai đấu thầu, từ năm 2018 đến năm 2026, Công ty Việt Mỹ trúng 8 gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư sửa chữa và thay thế thiết bị y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế, với tổng giá trị hơn 256 tỷ đồng.

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Công ty Việt Mỹ trúng 8 gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư sửa chữa và thay thế thiết bị y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế từ năm 2018 đến đầu năm 2026. Nguồn ảnh Internet

Gói thầu có giá trị lớn nhất được ghi nhận vào năm 2026 là Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT, có giá gói thầu 185 tỷ đồng. Công ty Việt Mỹ được xác định là nhà thầu trúng thầu với giá 184 tỷ đồng theo quyết định phê duyệt ngày 23/1/2026 của Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, năm 2023, doanh nghiệp này tiếp tục trúng gói thầu Cung cấp Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính với giá trị 67,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 180 ngày. Hợp đồng được ký ngày 26/9/2023.

Ngoài hai gói thầu lớn nêu trên, Công ty Việt Mỹ còn trúng nhiều gói thầu sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Huế qua các năm.

Cụ thể, năm 2025 doanh nghiệp này trúng gói Cung cấp vật tư thay thế, sửa chữa cho máy xạ trị gia tốc tuyến tính với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty Việt Mỹ trúng gói Cung cấp vật tư thay thế, sửa chữa cho máy xạ trị gia tốc trị giá 366 triệu đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng trúng các gói sửa chữa máy xạ trị tại bệnh viện gồm gói VTSC 07/2022-CS1 trị giá 265,8 triệu đồng; gói VTSC 04/2021-CS1 trị giá gần 2,46 tỷ đồng; gói VTSC 01/2019-CS1 trị giá hơn 827 triệu đồng và gói VTSC 02/2018-CS1 trị giá 289 triệu đồng.

Theo dữ liệu công khai, phần lớn các gói thầu mà Công ty Việt Mỹ thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế liên quan đến lĩnh vực xạ trị, vật tư thay thế cho máy gia tốc tuyến tính và các hệ thống chẩn đoán, điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu và y học hạt nhân.

Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Bị can Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty, bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước để nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế qua nhiều khâu trung gian, làm tăng giá hàng hóa.

Cơ quan điều tra nhận định hoạt động này có dấu hiệu tạo lợi bất chính, chuyển giá, trốn thuế. Doanh nghiệp còn bị cáo buộc khai một thiết bị chính kèm nhiều thiết bị khác dưới dạng “thiết bị đi kèm”, qua đó đưa một số hàng hóa vào Việt Nam không đúng quy định.

PV MT
#Công ty Việt Mỹ #Bệnh viện Trung ương Huế #gói thầu #Việt Mỹ trúng thầu #256 tỷ đồng #thiết bị y tế #PET/CT #Cyclotron #máy xạ trị #Bùi Chân Phương #Bộ Công an

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