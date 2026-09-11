Chi tiết gói thầu hơn 144 tỷ Công ty Việt Mỹ trúng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng gói thầu mua sắm thiết bị trị giá 144,5 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào tháng 4/2025, thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Theo tài liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/4/2025, ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt 145,5 tỷ đồng, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, mã số thuế 0102351046, với giá 144,5 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VNN.

Theo quyết định phê duyệt, giá dự thầu và giá trúng thầu của doanh nghiệp cùng ở mức 144,5 tỷ đồng. So với giá gói thầu được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,69%.

Hai hệ thống thiết bị trị giá hơn 144 tỷ đồng

Danh mục hàng hóa trong quyết định phê duyệt gồm hai hệ thống thiết bị.

Hệ thống có giá trị lớn nhất là máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng Versa HD, nhãn hiệu Elekta, do Elekta Limited sản xuất, xuất xứ Vương quốc Anh. Đơn giá trúng thầu của hệ thống này là 127 tỷ đồng.

Thiết bị còn lại là hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng Discovery RT, do GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd sản xuất, xuất xứ Trung Quốc, với đơn giá trúng thầu 17,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị hai hệ thống thiết bị bằng giá trúng thầu 144,5 tỷ đồng.

Hồ sơ cũng thể hiện một số mốc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ngày 10/2/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 437/QĐ-BV phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 18/2/2025, bệnh viện phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử.

Ngày 17/3/2025, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và tờ trình kết quả đánh giá.

Đến ngày 21/4/2025, Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vietinvest có báo cáo thẩm định và tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Cùng ngày, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định giao Công ty Việt Mỹ, tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Giám đốc bệnh viện và Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị khởi tố

Ngày 10/9/2026, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo kết quả điều tra mở rộng, trong các ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hai bị can bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo thông tin được công bố, cơ quan điều tra xác định hai bị can có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn trước khi thi hành.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, vai trò, hành vi của các bị can và những người liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

Gói thầu trên được phê duyệt từ tháng 4/2025. Đến tháng 9/2026, hai lãnh đạo từng giữ vị trí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố mối liên hệ giữa gói thầu này và các hành vi bị điều tra.