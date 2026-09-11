Nhất Hương Group đồng hành cùng cộng đồng Kinh doanh Ẩm thực tại Vietnam F&B Summit 2026

Ngày 9/9 mới đây, tại sự kiện Vietnam F&B Summit 2026, Nhất Hương Group gây ấn tượng với không gian trải nghiệm và tư vấn chuyên sâu về nguyên liệu dành cho ngành F&B. Trong khuôn khổ sự kiện, thương hiệu cũng tổ chức phiên Master Class về mô hình menu “kép”, chia sẻ những góc nhìn thực tiễn trong phát triển sản phẩm và kiểm soát chi phí vận hành.

Được tổ chức tại khách sạn New World Saigon, Vietnam F&B Summit 2026 – Hội nghị Thượng đỉnh dành cho cộng đồng Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam – đã quy tụ hơn 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Sự kiện tạo không gian để các chuyên gia, chủ doanh nghiệp và những người hoạt động trong ngành F&B cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác.

Hội nghị chính Vietnam F&B Summit 2026

Với chủ đề “Lằn ranh khác biệt”, hội nghị chính gồm 6 phiên thảo luận với sự tham gia của gần 10 diễn giả uy tín trong lĩnh vực F&B. Hội nghị tập trung vào những bài toán doanh nghiệp F&B đang phải đối mặt, từ tạo khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh đến tìm kiếm hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các phiên hội nghị, khu vực triển lãm với hơn 20 gian hàng là nơi khách tham dự có thể trực tiếp gặp gỡ các thương hiệu và nhà cung cấp trong ngành. Với các chủ quán, đây cũng là cơ hội để tìm hiểu cụ thể hơn về nguyên liệu, sản phẩm và những cách thức ứng dụng đang được các doanh nghiệp F&B quan tâm.

Đồng hành cùng cộng đồng chủ quán tại Vietnam F&B Summit 2026

Đồng hành cùng cộng đồng chủ quán tại Vietnam F&B Summit 2026, Nhất Hương Group mang đến các giải pháp nguyên liệu hướng đến bài toán tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho các mô hình F&B, tiệm bánh và chuỗi cà phê – bánh.

Trong khu vực triển lãm, Nhất Hương Group giới thiệu các nhóm nguyên liệu phục vụ nhiều mô hình kinh doanh như tiệm bánh, quán cà phê và chuỗi F&B, gồm kem trang trí và pha chế, bột trộn sẵn Fancy’s, đế bánh đông lạnh và nướng sẵn, chocolate... Trong đó, đế bánh tart và nguyên liệu pha chế là hai nhóm sản phẩm được doanh nghiệp tập trung giới thiệu tại sự kiện này.

Gián hàng Nhất Hương Group thu hút khách tham dự ghé đến trải nghiệm sản phẩm

Một trải nghiệm khác được duy trì xuyên suốt chương trình là quầy teabreak của Nhất Hương Group, với các sản phẩm bánh ngọt được chế biến từ nguyên liệu của thương hiệu. Điều này giúp khách tham dự có thể thưởng thức trực tiếp sản phẩm cũng như hình dung rõ hơn về thành phẩm, cách trình bày và khả năng đưa sản phẩm vào trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Quầy teabreak đặc biệt trưng bày các sản phẩm bánh ngọt từ Nhất Hương Group

Một trong những hoạt động chuyên môn đáng chú ý của Nhất Hương tại Vietnam F&B Summit năm nay là lớp Master Class “Bắt trend menu ‘kép’ - tối ưu cost vận hành chuỗi”, do bà Chu Hội - Sales Director của Nhất Hương Group trực tiếp chia sẻ.

Lớp học Master Class do đại diện Nhất Hương Group dẫn dắt thu hút đông đảo khách tham dự

Tại lớp học, mô hình menu “kép” - kết hợp giữa bánh và đồ uống - được phân tích dưới góc nhìn thực tiễn, qua đó gợi mở cách xây dựng danh mục sản phẩm nhằm gia tăng giá trị đơn hàng và tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách hàng.

Bên cạnh bài toán phát triển menu, nội dung Master Class cũng tập trung vào việc kiểm soát chi phí nguyên liệu, đặc biệt đối với nhóm nguyên liệu sử dụng tại quầy pha chế.

Bà Chu Hội - Sales Director, Nhất Hương Group dẫn dắt phiên Master Class “Bắt trend menu ‘kép’ - tối ưu cost vận hành chuỗi”

Điểm nhấn của phiên Master Class này là phần Live Demo và Sampling, khi các công thức được trực tiếp trình diễn và trải nghiệm ngay tại lớp học. Hình thức tương tác trực tiếp giúp cộng đồng chủ quán dễ hình dung hơn về khả năng ứng dụng các ý tưởng menu “kép” vào mô hình kinh doanh thực tế, đồng thời tạo không khí sôi nổi và tăng tính trải nghiệm cho chương trình.

Song song phiên Master Class của Nhất Hương Group, Vietnam F&B Summit 2026 còn mang đến nhiều nội dung chuyên môn khác dành cho cộng đồng kinh doanh ẩm thực. Các phiên Master Class khác như “Kỹ thuật điều chỉnh độ ngọt”, “Ứng dụng AI trong marketing và tự động hóa vận hành quán F&B” hay “Ngành F&B: Chọn đúng để thắng” cũng thu hút sự quan tâm của khách tham dự, mở rộng góc nhìn thực tiễn về những vấn đề đang được quan tâm trong hoạt động kinh doanh ẩm thực hiện nay.