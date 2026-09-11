Vietbank ký kết thỏa thuận hợp tác với Lê Gia Mao Trung Group

Ngày 9/9 vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và Lê Gia Mao Trung Group - đơn vị phân phối vật liệu hoàn thiện hàng đầu phía Nam - chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai bên, hướng tới phát huy thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới của mỗi bên, qua đó tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp cùng các đối tác trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng, nội thất.

Theo thỏa thuận, Vietbank cam kết cung cấp cho Lê Gia Mao Trung Group các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển, bao gồm tài khoản, tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế cùng các giải pháp tài chính liên quan.

Trên cơ sở nhu cầu và cơ hội kinh doanh phát sinh, Vietbank sẽ nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp cho Lê Gia Mao Trung Group, đồng thời từng bước mở rộng các giải pháp đến khách hàng, đối tác trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Vietbank và ông Nguyễn Phương Nam – Tổng Giám đốc Lê Gia Mao Trung Group thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Vietbank cho biết: “Chúng tôi tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ được duy trì lâu dài và ngày càng phát triển. Vietbank sẽ đồng hành cùng Lê Gia Mao Trung Group trong quá trình chủ động nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động và nắm bắt những cơ hội mới.”

Bên cạnh đó, Vietbank hướng tới mở rộng các giải pháp tài chính - ngân hàng đến các doanh nghiệp, đối tác trong mạng lưới của Lê Gia Mao Trung Group, góp phần tạo thêm giá trị cho hệ sinh thái trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất.

Ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Vietbank phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Phương Nam – Tổng Giám đốc Lê Gia Mao Trung Group phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Phương Nam - Tổng Giám đốc Lê Gia Mao Trung Group nhận định: “Lê Gia Mao Trung Group định hướng xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài cùng Vietbank trong 5 - 10 năm tới. Chúng tôi cam kết chủ động chia sẻ dòng tiền, kết quả kinh doanh và kết nối Vietbank với các đối tác trong hệ sinh thái như tổng thầu, chủ đầu tư để cùng triển khai những giải pháp tài chính phù hợp, tạo thêm giá trị cho hệ sinh thái hai bên.”

Được thành lập từ năm 1990, Lê Gia Mao Trung Group đã đồng hành cùng hàng nghìn công trình, từ nhà ở tư nhân, căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng đến các tổ hợp thương mại - văn phòng cùng nhiều dự án mang tính biểu tượng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng kinh nghiệm và mạng lưới sâu rộng trong lĩnh vực nội thất bếp, phòng tắm, vật liệu hoàn thiện cao cấp trong nước cũng như quốc tế.

Về phía Vietbank, xuyên suốt 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng không ngừng đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính, đáp ứng các nhu cầu về quản lý tài khoản, dòng tiền, thanh toán, bảo lãnh cùng các giao dịch tài chính trong nước, quốc tế.

Vietbank đồng thời chú trọng triển khai các giải pháp tín dụng phù hợp với từng nhóm khách hàng, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đơn cử, trong năm 2026-2027, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng một số nhóm ngành ưu tiên, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn.

Bên cạnh đó, VB Super – sản phẩm cho vay siêu tốc dành cho doanh nghiệp SME hoạt động từ 2 năm – hỗ trợ hạn mức vay lên tới 10 tỷ đồng, tối đa 100% phương án sử dụng vốn trong thời hạn 12 tháng, với thời gian phê duyệt tối đa 48 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.

VB Super là sản phẩm cho vay siêu tốc dành cho khách hàng doanh nghiệp SME có thời gian hoạt động từ 2 năm.

Ngân hàng cũng từng bước đổi mới hoạt động cấp tín dụng, lấy hiệu quả hoạt động và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp làm trọng tâm đánh giá, thay vì chỉ tập trung vào tài sản bảo đảm là bất động sản.

Với những thế mạnh bổ trợ, Vietbank và Lê Gia Mao Trung Group kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ mở rộng không gian kết nối giữa ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai các chương trình phù hợp, góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, gia tăng giá trị cho hệ sinh thái trong thời gian tới.