Ngân hàng rầm rộ 'chạy đua' tăng vốn

TPO - Hàng loạt ngân hàng lớn đang đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, mở ra cuộc đua mới về quy mô vốn điều lệ. Trong đó, MB, VPBank, Techcombank và VietinBank có khả năng vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Cuộc đua vốn điều lệ trong hệ thống ngân hàng đang trở nên sôi động khi nhiều nhà băng đồng loạt triển khai các phương án phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

VPBank là một trong những ngân hàng đang tiến sát cột mốc 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng vừa công bố ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 26,04%, tương ứng hơn 2 tỷ cổ phiếu.

Nguồn phát hành đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên đúng 100.000 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, VPBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, ngân hàng có thể bổ sung thêm khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng tổng vốn lên 106.244 tỷ đồng.

Techcombank cũng đang hướng tới nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cuộc đua tăng vốn ngân hàng ngày càng nóng.

Theo phương án, Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ Techcombank dự kiến tăng lên khoảng 106.593 tỷ đồng. Việc phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trong khi đó, MB đang là ngân hàng có khả năng sớm xác lập vị trí dẫn đầu về vốn điều lệ. Ngân hàng đã triển khai đồng thời hai cấu phần tăng vốn gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng cộng, MB phát hành hơn 1,21 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và khoảng 805,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 8.055 tỷ đồng.

Nếu cả hai đợt phát hành được ghi nhận đầy đủ, vốn điều lệ của MB sẽ vượt 100.687 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Không chỉ nhóm ngân hàng tư nhân, các ngân hàng quốc doanh cũng đang triển khai những kế hoạch tăng vốn đáng kể.

VietinBank hiện có vốn điều lệ 77.669 tỷ đồng và đang thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Nếu các phương án được phê duyệt và hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng có thể vượt 105.000 tỷ đồng.

BIDV cũng vừa hoàn tất phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 8, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 72.800 tỷ đồng lên hơn 77.782 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục triển khai phương án tăng vốn lên khoảng 99.558 tỷ đồng.

Vietcombank hiện có vốn điều lệ 83.557 tỷ đồng. Phương án tăng vốn đang được triển khai có thể đưa vốn điều lệ ngân hàng lên hơn 94.000 tỷ đồng.

Như vậy, cục diện vốn điều lệ của nhóm ngân hàng lớn có thể thay đổi đáng kể sau khi các kế hoạch tăng vốn được hoàn tất. MB, VPBank và Techcombank đều có khả năng vượt mốc 100.000 tỷ đồng, trong khi VietinBank cũng có thể gia nhập nhóm này nếu phương án tăng vốn được thông qua và triển khai đúng kế hoạch.