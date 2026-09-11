Còn 4 ngày đăng ký AI Thực Chiến mùa 2 ! Đừng bỏ lỡ 'Điều kỳ diệu' 1 triệu USD của Techcombank

Chỉ còn 4 ngày trước khi cổng đăng ký “AI Thực Chiến mùa 2” với giải thưởng “Điều kỳ diệu” lên đến 1 triệu USD của Techcombank tài trợ độc quyền chính thức khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những nhân tài có khả năng ứng dụng công nghệ để giải các bài toán thực tiễn của xã hội.

Với cơ hội tiếp cận và trực tiếp hướng dẫn, đào tạo bởi các chuyên gia AI hàng đầu thế giới, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia, AI Thực Chiến mùa 2 đang bước vào giai đoạn nước rút để tìm kiếm thế hệ nhân tài AI tiếp theo của Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”.

Cơ hội được dẫn dắt bởi những chuyên gia hàng đầu về AI toàn cầu

Hiếm có một sân chơi tại Việt Nam có thể quy tụ cùng lúc những chuyên gia đang nghiên cứu, phát triển và triển khai AI tại các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới như AI Thực chiến.

Tại AI Thực Chiến mùa 2, Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền giải thưởng “Điều kỳ diệu” lên đến 1 triệu USD”. Ảnh: Techcombank

Hội đồng chuyên môn và mạng lưới cố vấn năm nay quy tụ những chuyên gia đang làm việc tại các tổ chức công nghệ và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đó là TS. Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi AI Techcombank, từng nghiên cứu tại OpenAI, Google Brain và xAI; TS. Lương Minh Thắng từ Google DeepMind; TS. Đỗ Bình Minh từ NASA; TS. Lê Quốc Anh từ Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Việt Nam (VDEN); cùng bà Hạnh Nguyễn, nhà sáng lập YourSkin AI, từng có nhiều năm làm việc tại Microsoft... Đây là những chuyên gia từng tham gia phát triển các mô hình AI thế hệ mới, xây dựng các nền tảng phục vụ hàng triệu người dùng và trực tiếp giải quyết những bài toán công nghệ ở quy mô toàn cầu.

TS. Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi AI Techcombank, từng nghiên cứu tại OpenAI, Google Brain và xAI – Thành viên Ban giám khảo AI Thực chiến mùa 2. Ảnh Techcombank

Đối với nhiều đội thi, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng hay thứ hạng chung cuộc. Quan trọng hơn là cơ hội tiếp cận những tiêu chuẩn đang được áp dụng trong môi trường công nghệ toàn cầu, từ đó hoàn thiện sản phẩm, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị cho những chặng đường phát triển dài hạn hơn.

AI Thực Chiến - Mùa 2 tìm kiếm những bài toán thách thức cho Việt Nam

Những thử thách của mùa đầu tiên đều xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn như quảng bá du lịch địa phương bằng công nghệ số, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đăng ký tham gia dự thi AI Thực chiến mùa 2 tại địa chỉ: https://thucchien.ai/dang-ky. Ảnh: Techcombank

Mùa 2 tiếp tục hướng trọng tâm tới các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội, những lĩnh vực đang đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới nhưng cũng mở ra dư địa lớn cho các giải pháp AI tạo tác động. Trọng tâm đánh giá không nằm ở mức độ hoàn thiện của sản phẩm, mà ở chất lượng của bài toán, năng lực triển khai của đội ngũ và tiềm năng tạo ra giá trị nếu lời giải được phát triển thành công.

Trong bối cảnh AI đang dần trở thành năng lực cạnh tranh mới của các quốc gia, những nhân tố có khả năng kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đó cũng chính là cộng đồng nhân tài mà AI Thực Chiến hướng tới phát hiện và bồi dưỡng.

Chỉ còn 4 ngày để đăng ký

Cổng đăng ký AI Thực Chiến mùa 2 sẽ đóng vào 23h59 ngày 15/09/2026. Ban tổ chức sẽ tìm kiếm trên hàng trăm hồ sơ trên cả nước, chương trình sẽ lựa chọn 100 đội bước vào vòng Chung khảo, 12 đội vào Bán kết, 4 đội vào Chung kết và tìm ra đội thi xuất sắc nhất. Nhưng trước tất cả những cột mốc đó là một quyết định rất đơn giản: Nộp hồ sơ.

Team Converged, Quán quân AI Thực Chiến mùa 1 và chủ nhân học bổng “Điều kỳ diệu” của Techcombank trị giá 1 triệu USD truyền cảm hứng tới các ứng viên mùa 2 của chương trình. Ảnh: Techcombank

Nhìn lại quyết định nộp hồ sơ mùa đầu tiên, các thành viên Team Converged, Quán quân AI Thực Chiến mùa 1 và chủ nhân học bổng “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 triệu USD chia sẻ: “Ngày đăng ký AI Thực Chiến, chúng tôi chưa từng nghĩ quyết định đó sẽ thay đổi hoàn toàn hành trình phía trước. Hãy bắt đầu trước khi cảm thấy mình đã sẵn sàng.”

Đó cũng là thông điệp mà AI Thực Chiến gửi tới những ứng viên đang cân nhắc trong những ngày cuối cùng. Những ý tưởng tạo ra tác động lớn hiếm khi bắt đầu trong điều kiện hoàn hảo. Chúng thường khởi nguồn từ một bài toán đủ ý nghĩa, một đội ngũ đủ quyết tâm và một cơ hội được nắm bắt đúng thời điểm.

Nếu các bạn đang mong muốn tham gia cuộc thi AI Thực chiến mùa 2 thì hãy nhanh tay đăng ký dự thi tại địa chỉ: https://thucchien.ai/dang-ky