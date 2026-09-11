Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Còn 4 ngày đăng ký AI Thực Chiến mùa 2 ! Đừng bỏ lỡ 'Điều kỳ diệu' 1 triệu USD của Techcombank

P.V

Chỉ còn 4 ngày trước khi cổng đăng ký “AI Thực Chiến mùa 2” với giải thưởng “Điều kỳ diệu” lên đến 1 triệu USD của Techcombank tài trợ độc quyền chính thức khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những nhân tài có khả năng ứng dụng công nghệ để giải các bài toán thực tiễn của xã hội. 

Với cơ hội tiếp cận và trực tiếp hướng dẫn, đào tạo bởi các chuyên gia AI hàng đầu thế giới, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia, AI Thực Chiến mùa 2 đang bước vào giai đoạn nước rút để tìm kiếm thế hệ nhân tài AI tiếp theo của Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”.

Cơ hội được dẫn dắt bởi những chuyên gia hàng đầu về AI toàn cầu

Hiếm có một sân chơi tại Việt Nam có thể quy tụ cùng lúc những chuyên gia đang nghiên cứu, phát triển và triển khai AI tại các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới như AI Thực chiến.

Tại AI Thực Chiến mùa 2, Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền giải thưởng “Điều kỳ diệu” lên đến 1 triệu USD”. Ảnh: Techcombank
Tại AI Thực Chiến mùa 2, Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền giải thưởng “Điều kỳ diệu” lên đến 1 triệu USD”. Ảnh: Techcombank

Hội đồng chuyên môn và mạng lưới cố vấn năm nay quy tụ những chuyên gia đang làm việc tại các tổ chức công nghệ và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đó là TS. Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi AI Techcombank, từng nghiên cứu tại OpenAI, Google Brain và xAI; TS. Lương Minh Thắng từ Google DeepMind; TS. Đỗ Bình Minh từ NASA; TS. Lê Quốc Anh từ Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Việt Nam (VDEN); cùng bà Hạnh Nguyễn, nhà sáng lập YourSkin AI, từng có nhiều năm làm việc tại Microsoft... Đây là những chuyên gia từng tham gia phát triển các mô hình AI thế hệ mới, xây dựng các nền tảng phục vụ hàng triệu người dùng và trực tiếp giải quyết những bài toán công nghệ ở quy mô toàn cầu.

TS. Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi AI Techcombank, từng nghiên cứu tại OpenAI, Google Brain và xAI – Thành viên Ban giám khảo AI Thực chiến mùa 2. Ảnh Techcombank

Đối với nhiều đội thi, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng hay thứ hạng chung cuộc. Quan trọng hơn là cơ hội tiếp cận những tiêu chuẩn đang được áp dụng trong môi trường công nghệ toàn cầu, từ đó hoàn thiện sản phẩm, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị cho những chặng đường phát triển dài hạn hơn.

AI Thực Chiến - Mùa 2 tìm kiếm những bài toán thách thức cho Việt Nam

Những thử thách của mùa đầu tiên đều xuất phát từ các nhu cầu thực tiễn như quảng bá du lịch địa phương bằng công nghệ số, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đăng ký tham gia dự thi AI Thực chiến mùa 2 tại địa chỉ: https://thucchien.ai/dang-ky. Ảnh: Techcombank

Mùa 2 tiếp tục hướng trọng tâm tới các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội, những lĩnh vực đang đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới nhưng cũng mở ra dư địa lớn cho các giải pháp AI tạo tác động. Trọng tâm đánh giá không nằm ở mức độ hoàn thiện của sản phẩm, mà ở chất lượng của bài toán, năng lực triển khai của đội ngũ và tiềm năng tạo ra giá trị nếu lời giải được phát triển thành công.

Trong bối cảnh AI đang dần trở thành năng lực cạnh tranh mới của các quốc gia, những nhân tố có khả năng kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đó cũng chính là cộng đồng nhân tài mà AI Thực Chiến hướng tới phát hiện và bồi dưỡng.

Chỉ còn 4 ngày để đăng ký

Cổng đăng ký AI Thực Chiến mùa 2 sẽ đóng vào 23h59 ngày 15/09/2026. Ban tổ chức sẽ tìm kiếm trên hàng trăm hồ sơ trên cả nước, chương trình sẽ lựa chọn 100 đội bước vào vòng Chung khảo, 12 đội vào Bán kết, 4 đội vào Chung kết và tìm ra đội thi xuất sắc nhất. Nhưng trước tất cả những cột mốc đó là một quyết định rất đơn giản: Nộp hồ sơ.

Team Converged, Quán quân AI Thực Chiến mùa 1 và chủ nhân học bổng “Điều kỳ diệu” của Techcombank trị giá 1 triệu USD truyền cảm hứng tới các ứng viên mùa 2 của chương trình. Ảnh: Techcombank

Nhìn lại quyết định nộp hồ sơ mùa đầu tiên, các thành viên Team Converged, Quán quân AI Thực Chiến mùa 1 và chủ nhân học bổng “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 triệu USD chia sẻ: “Ngày đăng ký AI Thực Chiến, chúng tôi chưa từng nghĩ quyết định đó sẽ thay đổi hoàn toàn hành trình phía trước. Hãy bắt đầu trước khi cảm thấy mình đã sẵn sàng.”

Đó cũng là thông điệp mà AI Thực Chiến gửi tới những ứng viên đang cân nhắc trong những ngày cuối cùng. Những ý tưởng tạo ra tác động lớn hiếm khi bắt đầu trong điều kiện hoàn hảo. Chúng thường khởi nguồn từ một bài toán đủ ý nghĩa, một đội ngũ đủ quyết tâm và một cơ hội được nắm bắt đúng thời điểm.

Nếu các bạn đang mong muốn tham gia cuộc thi AI Thực chiến mùa 2 thì hãy nhanh tay đăng ký dự thi tại địa chỉ: https://thucchien.ai/dang-ky

P.V
#Với cơ hội tiếp cận và trực tiếp hướng dẫn #đào tạo bởi các chuyên gia AI hàng đầu thế giới #cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia #AI Thực Chiến mùa 2 đang bước vào giai đoạn nước rút để tìm kiếm thế hệ nhân tài AI tiếp theo của Việt Nam #hiện thực hóa khát vọng “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”.

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe