Agribank và hành trình ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ hàng triệu học sinh, sinh viên

Ở những bản làng xa xôi ngút ngàn mây phủ, nơi con đường đến trường còn gập ghềnh sỏi đá, hay giữa những vùng quê sông nước miền Tây nghèo khó, luôn có những dấu chân âm thầm đồng hành cùng ước mơ của trẻ thơ. Không chỉ là “người bạn đồng hành của nhà nông” trên mặt trận phát triển kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ lâu đã viết nên một hành trình đầy nhân văn: bền bỉ ươm mầm tri thức vì một Việt Nam hùng cường.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”

Những điểm trường kiên cố giữa ngàn mây

Có đến tận nơi mới hiểu hơn giá trị của tri thức ở những vùng đất gian khó. Những lớp học tạm bợ bằng tranh tre nứa lá, những ngày đông rét mướt gió lùa qua kẽ hở, hay những mùa mưa lũ cô lập cả một vùng bản làng… luôn là rào cản ngăn bước các em nhỏ đến trường. Hiểu được điều đó, từ nguồn lợi nhuận hoạt động kinh doanh và quỹ xã hội công đoàn, Agribank đã dành hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để xây dựng mới các trường học, đồng thời tài trợ kinh phí lớn để sửa chữa các công trình phụ trợ. Những ngôi trường mới khang trang, kiên cố mọc lên giữa đại ngàn hay các vùng ven biển không đơn thuần mang đến một không gian học tập mới mà còn là hiện thân của tình yêu thương, là điểm tựa vững chãi bảo vệ giấc mơ học tập của tuổi thơ.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - nơi Agribank trao tặng phòng học máy tính

Từ năm 2020 đến nay, Agribank đã dành hơn 1.000 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục. Không chỉ phản ánh quy mô tài chính, con số ấy còn thể hiện tầm vóc, tấm lòng và tinh thần trách nhiệm phụng sự cộng đồng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống Agribank.

Đặc biệt, tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Agribank càng ưu tiên dành nguồn kinh phí lớn đầu tư cho việc xây dựng trường học, phòng học thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh, sinh viên trong thời đại số, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa vùng sâu, vùng xa và đô thị. Ngày 16/10/2025, tại lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang - xã miền núi, biên giới của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tài trợ 20 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng trường.

Còn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - điểm trường được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm của Lễ khai giảng toàn quốc năm nay, ngay trong sự kiện khởi công xây dựng năm 2025, Agribank đã trao tặng phòng học máy tính cho nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm phòng học máy tính do Agribank trao tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương

Riêng dịp năm học mới 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng tài trợ xây dựng và khánh thành nhiều ngôi trường trên khắp cả nước. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng là một dấu mốc, thể hiện cam kết đồng hành của Agribank trong phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần hiện thực hóa cam kết của Agribank trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Hàng vạn suất học học bổng nâng bước tương lai

Đầu tư cho giáo dục tại Agribank không dừng lại ở những công trình hạ tầng. Đó còn là sự chăm lo tỉ mỉ đến từng trang sách, bộ máy tính và cả những suất học bổng tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được triển khai từ năm 2020 đến nay, Agribank đã trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại 34 địa phương trên cả nước, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Hơn 10 năm qua, Agribank là đơn vị tài trợ, đồng hành cùng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc, trao tặng hàng nghìn suất quà, động viên các em học sinh vững tâm trong hành trình chinh phục tri thức, chạm tới ước mơ để thành công và trở về làm giàu cho bản làng, tiếp tục nâng bước thế hệ tương lai. Từ Trụ sở chính đến các đơn vị trong hệ thống Agribank đều tích cực đồng hành hỗ trợ kinh phí cho các Quỹ khuyến học tại các cơ sở giáo dục và các địa phương, mong muốn trao gửi những suất học bổng - những món quà thiết thực nhất cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn.

Bên thềm năm học mới, hưởng ứng tinh thần “Chung tay vì tương lai thế hệ trẻ”, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 130 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước đến trường. Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai cũng dành hơn 800 triệu đồng tài trợ cho ngành giáo dục địa phương nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, góp phần tiếp sức cho các trường học, thầy cô và học sinh trên địa bàn bước vào năm học mới thuận lợi hơn.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai dành hơn 800 triệu đồng tài trợ cho ngành giáo dục địa phương bên thềm năm học mới 2026 - 2027

Đối với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền luôn rình rập, một suất học bổng từ Agribank được trao tay đúng lúc không chỉ giúp các em trang trải chi phí học tập, mà quan trọng hơn, đó là lời động viên tinh thần vô giá: Các em không đơn độc trên con đường tìm kiếm tri thức. Thấu hiểu những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn bền bỉ nuôi dưỡng khát vọng và nghị lực vươn lên, Agribank Chi nhánh Phú Xuyên (trực thuộc Agribank Chi nhánh Hà Nội II) đã nhận đỡ đầu 05 trường hợp trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong không khí rộn rã của mùa thu khai trường tại Thủ đô Hà Nội, đại diện Agribank Chi nhánh Phú Xuyên đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao những phần quà tình nghĩa tới các em, bày tỏ cam kết đồng hành và hỗ trợ kinh phí trọn vẹn cho các em trong suốt chặng đường trưởng thành.

Đại diện Agribank Chi nhánh Phú Xuyên trao quà cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, Đoàn thanh niên Agribank tại các Chi nhánh trong hệ thống cũng đã triển khai các hoạt động thiết thực, trao gửi những phần quà và tình cảm trước thềm năm học mới. Từ những suất học bổng dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà là sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm đến những món quà động viên tinh thần, mỗi sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên Agribank đều gửi gắm một lời chúc: Mong các em luôn giữ niềm vui đến trường, nỗ lực học tập và tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên để các em thêm tự tin. Mỗi “Em nuôi của Đoàn” được nhận chăm sóc, đồng hành là thêm một cơ hội để một ước mơ được tiếp tục. Những việc làm tuy giản dị nhưng được nối dài bằng tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Agribank.

Thế hệ trẻ là tương lai của dân tộc, và tri thức chính là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển bền vững. Tầm nhìn ấy đã định hình nên chiến lược tài trợ giáo dục xuyên suốt của Agribank qua nhiều thập kỷ. Hành trình hàng nghìn tỷ đồng gieo mầm tri thức trong những năm qua là minh chứng sống động cho tâm huyết của Agribank. Mỗi ngôi trường được hoàn thành, mỗi bộ máy tính được trao đi, mỗi suất học bổng nâng bước em thơ… đều đang góp phần đặt từng viên gạch chắc chắn cho nền móng trí tuệ Việt Nam. Trước những thời cơ và vận hội của kỷ nguyên mới, Agribank vẫn tiếp tục giữ vững sứ mệnh phụng sự. Hành trình ấy sẽ không dừng lại, bởi mỗi cán bộ, người lao động Agribank có chung niềm tin: Khi ước mơ của hàng triệu học sinh, sinh viên được chắp cánh, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa, sánh vai cùng bạn bè quốc tế trên con đường phát triển phồn vinh và hùng cường.