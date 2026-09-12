Tổng thống Zelensky cảnh báo 'thời gian không còn nhiều', tuyên bố thử hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Freyja

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này dự kiến bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Freyja vào cuối tháng 12/2026, trong bối cảnh Kiev kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ sớm bắt đầu giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của Freyja, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đang được nước này phát triển cùng các đồng minh châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với DW, ông Zelensky cho biết các cuộc thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026.

"Thời gian không còn nhiều", ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cho biết các công ty châu Âu mới vẫn đang tiếp tục tham gia dự án. Một số thỏa thuận đã được ký kết gần đây, song ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, trong chuyến thăm Canada, Tổng thống Zelensky từng cho biết Ukraine đặt mục tiêu sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới vào cuối năm nay.

Theo ông, một số công ty từng ước tính việc phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo mới có thể mất 20-30 năm. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho rằng mốc thời gian này đã lỗi thời trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Ông Zelensky nói Ukraine không muốn cuộc chiến kéo dài thêm nhiều thập kỷ và kỳ vọng những công nghệ mới có thể rút ngắn đáng kể quá trình phát triển hệ thống. Kiev cũng hy vọng sẽ có thêm thông tin về tiến độ dự án sau các cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tại New York.

Trong lúc chờ Freyja được đưa vào thử nghiệm, Ukraine tiếp tục đề nghị các đồng minh tăng cường các hệ thống phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn.

Ông Zelensky cho biết Ukraine tin tưởng vào Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ quốc phòng.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Kiev 100-120 tên lửa đánh chặn mỗi tháng để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo ông, Nga hiện có khả năng sản xuất khoảng 140 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Ông cho rằng với tỷ lệ đánh chặn 1:2, Ukraine sẽ cần khoảng 280 tên lửa đánh chặn để ứng phó với số tên lửa tương ứng.

"Đây là điều tôi muốn. Tôi muốn có 100-120 tên lửa cho những tháng khó khăn này, đặc biệt là những tháng mùa đông", ông nói.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc duy trì nguồn cung 100 tên lửa đánh chặn mỗi tháng cũng là một thách thức lớn.