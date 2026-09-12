Phó Thủ tướng: Minh bạch giá thiết bị y tế phải gắn với truy xuất nguồn gốc

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc quản lý trang thiết bị y tế phải hướng tới cắt giảm các khâu trung gian, bảo đảm minh bạch về giá và thiết bị, đồng thời xây dựng, khai thác đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Đề xuất cho phép trực tiếp đàm phán giá

Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Thu Giang)

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đối với dự án Luật.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, quản lý trang thiết bị y tế là nội dung được Thủ tướng và Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Luật Trang thiết bị y tế, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2027.

Trong thời gian chưa có luật chuyên ngành, Bộ Y tế đề xuất quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc và bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Y tế cũng đề xuất bảo đảm công khai, minh bạch về giá niêm yết, giá kê khai và thông tin về các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất cho phép chủ đầu tư, cơ sở y tế trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trang thiết bị y tế từ nhà sản xuất, chủ sở hữu trang thiết bị y tế, khi hai bên thống nhất phương án và bảo đảm các yêu cầu về dịch vụ sau bán hàng, bảo trì, bảo dưỡng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. (Ảnh: Thu Giang)

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, đối với trang thiết bị y tế, việc mua sắm máy móc, thiết bị chỉ là bước đầu, sau đó còn phát sinh nhiều chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng và vật tư tiêu hao. Việc tạo điều kiện để cơ sở y tế làm việc trực tiếp với nhà sản xuất sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung và giảm các khâu trung gian.

Giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm minh bạch

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc trong quản trị và phát triển hệ thống trang thiết bị y tế.

Về quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là nội dung cần thiết. Tuy nhiên, khi đưa vào quy định, cần giải thích rõ khái niệm “quản lý theo vòng đời sản phẩm” để bảo đảm cách hiểu và thực hiện thống nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: Thu Giang)

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng phải gắn với mục tiêu giảm tầng nấc trung gian. Các quy định phải bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thống nhất với pháp luật trong nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, minh bạch về giá và trang thiết bị y tế phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý phải nắm đầy đủ thông tin, dữ liệu để thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về công khai, minh bạch trong niêm yết giá, kê khai giá và hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng chỉ rõ ba vấn đề lớn cần tập trung giải quyết: Cắt giảm các khâu trung gian; bảo đảm minh bạch, trong đó có minh bạch về giá và trang thiết bị y tế; bảo đảm có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển.

Về cơ chế mua sắm, Phó Thủ tướng yêu cầu lưu ý cải cách căn bản cơ chế đấu thầu, đặt hàng; đồng thời phát huy đấu thầu tập trung và đàm phán giá.