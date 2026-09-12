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Chưa đến một ngày, đỉnh Bạch Mã mưa hơn 600mm

Nguyễn Hoài

TPO - Đỉnh Bạch Mã của Huế tiếp tục là “rốn mưa” của cả nước và trên thế giới, khi chưa đến 24h đã ghi nhận lượng mưa trên 600mm. Nơi này cũng từng ghi nhận kỷ lục lượng mưa ngày lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, từ khi có số liệu quan trắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoạt động gần bờ, từ đêm 11/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa lớn trên diện rộng.

Theo hệ thống đo mưa Vrain, tính từ 19h tối 11/9 đến 17h30 ngày 12/9, mưa to nhất tại Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi vượt 300mm, Hà Tĩnh hơn 100mm. Riêng tại đỉnh Bạch Mã của TP. Huế, lượng mưa ghi nhận lên tới 645mm. Đây là lượng mưa đặc biệt lớn trong một ngày.

Từ khi có số liệu quan trắc (năm 2022), đỉnh Bạch Mã (Huế) thường là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất trong các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Trung.

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Đỉnh Bạch Mã của TP. Huế ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Ảnh minh hoạ: Văn Dinh

Trước đó, từ tối 25/10 đến tối 26/10/2025, lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, là trận mưa ngày lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, từ khi có số liệu quan trắc.

Theo thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thì mưa một ngày lớn nhất lịch sử là 1.825mm, tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương, vào tháng 1/1966. Như vậy, trận mưa ngày tại Bạch Mã năm 2025 chỉ kém trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới có 85,4mm.

Về đợt mưa hiện tại, dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp ở miền Trung. Từ đêm nay (12/9), khi áp thấp nhiệt đới càng về gần bờ, mưa càng dữ dội hơn. Trong đó, Huế tiếp tục là tâm mưa của hai ngày tới.

Dự báo, mưa tại địa phương này còn tiếp tục đến ngày 14/9. Sau đó, cùng với sự dịch chuyển đi lên của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 14/9, mưa giảm dần. Trong đó thời gian mưa dữ dội nhất dự báo là đêm 12/9 và ngày 13/9, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 350mm.

Đêm 13/9 và ngày 14/9, Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.

Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng nhận định, lũ trên các sông ở Huế trong các ngày 13 - 14/9 có thể lên báo động (BĐ)1 - 2, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nguyễn Hoài
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