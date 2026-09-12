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Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó chủ động, sẵn sàng sơ tán dân trước mưa lớn

Hoài Văn

TPO - Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sơ tán dân và ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Chiều 12/9, UBND TP. Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai.

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Lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng túc trực cảnh báo, khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: Phòng CSGT Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và chính quyền xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai trong phạm vi quản lý.

Các địa phương, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân; duy trì nghiêm công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ với tinh thần “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ.

Rà soát, triển khai phương án ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là tại khu vực ven biển, thấp trũng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Các địa phương phải chủ động gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều; bảo vệ sản xuất, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản và bảo đảm an toàn cho lồng bè, hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng chức năng được yêu cầu chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào sông, suối, vùng hạ du hồ chứa, khu vực ngập sâu, ngầm, tràn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu rà soát an toàn tại trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan và các công trình hạ tầng; chằng chống, rong tỉa cây xanh nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi được giao quản lý.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn; phối hợp sơ tán người dân, bảo đảm an ninh trật tự và vận chuyển lương thực, thực phẩm tới các khu vực bị chia cắt, cô lập.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #mưa lớn #phòng chống thiên tai #lũ quét #sạt lở #an toàn người dân #ứng phó thiên tai

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