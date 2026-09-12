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Nam sinh lớp 6 tử vong dưới gầm xe khách tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại xã Tân An, TP Đồng Nai khiến một nam sinh lớp 6 tử vong tại chỗ.

Ngày 12/9, Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đạp trên đường ĐT 767 (đoạn qua xã Tân An, TP Đồng Nai). Vụ việc khiến một nam sinh lớp 6 tử vong tại chỗ.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, L.Q.T. (học sinh khối 6 của một trường cấp 2 trên địa bàn) đi xe đạp theo đường ĐT 767 đến trường.

Khi đến khu vực km11, ấp 3 xã Tân An, xe đạp của L.Q.T. va chạm với xe khách. Vụ việc khiến nam sinh này tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy trước khi xảy ra va chạm, L.Q.T. đạp xe sát lề đường bên phải.

Cùng lúc này, xe khách biển số 60H-294.xx đang bật tín hiệu và chạy lùi theo sát mép đường, gần như chắn hết phần đường.

Phát hiện xe khách tới gần, nam sinh vội lách sang trái để tránh nhưng không kịp. Sau va chạm, nam sinh cùng xe đạp ngã xuống đường rồi bị cuốn vào khu vực bánh sau bên trái xe khách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Quân
#Nam học sinh #Tai nạn giao thông #Tử vong #Vĩnh Cửu #Tân An #Đồng Nai #Học sinh

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